L’Université LIBERTY a déposé une plainte de 10 millions de dollars contre l’ex-président de l’école Jerry Falwell Jr après le scandale sexuel du garçon de piscine.

La poursuite, déposée jeudi, fait état d’une rupture de contrat et d’une obligation fiduciaire.

Falwell Jr.est une figure éminente des groupes chrétiens conservateurs américains Crédit: AP: Associated Press

Il allègue également que M. Falwell a caché des informations scandaleuses et potentiellement préjudiciables au conseil d’administration de Liberty tout en négociant un nouveau contrat pour lui-même en 2019 sous de faux prétextes.

M. Falwell a également omis de divulguer et de traiter «sa déficience personnelle due à l’alcool», allègue également la poursuite.

M. Falwell a affirmé en août de l’année dernière qu’il était menacé d’extorsion par Giancarlo Granda, un garçon de piscine, qui avait une relation sexuelle avec sa femme Becki pendant plusieurs années.

Le procès prétend que parce que la relation sexuelle et «l’extorsion» qui en a résulté ont été gardés secrets, M. Falwell a mis en danger et plus tard endommagé la réputation de l’université.

Il affirme que «Falwell Jr a choisi la protection personnelle» au lieu de divulguer la menace active au conseil d’administration de Liberty.

Scott Lamb, un porte-parole de la Liberty University, a déclaré que l’école n’avait aucun commentaire sur le costume.

Giancarlo Granda est le garçon de la piscine qui a déjà été embauché par la famille Falwell Crédit: Reuters

Becki a affirmé qu’elle était en «larmes» après avoir appris que Granda voyait d’autres personnes Crédit: AP: Associated Press

La plainte a été déposée le même jour que l’arrivée du conseil d’administration de l’université à Lynchburg, en Virginie, pour sa réunion semestrielle où ils devraient discuter de l’avenir de l’université, y compris de la recherche d’un dirigeant permanent.

Un proche associé du père de Falwell, Jerry Prevo, occupe le poste de président par intérim depuis août.

Prevo est également membre du comité exécutif du conseil.

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination pour les meilleures nouvelles de célébrités, les nouvelles du football, des histoires de la vie réelle, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre fantastique application gratuite, nouvelle et améliorée, pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone, cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.