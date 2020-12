Selon un rapport de Politico, Jerry Falwell Jr. a dépensé des millions en argent de l’Université de la Liberté pour promouvoir régulièrement Donald Trump, embaucher ses alliés et payer des publicités politiques.

L’ancien président et chancelier de Liberty en disgrâce, qui a démissionné en août au milieu d’allégations de liaison extra-conjugale, aurait utilisé les fonds pour créer un « groupe de réflexion » sur un campus financé par l’université en 2019.

Politico rapporte comment Falwell, l’un des partisans les plus bruyants et les plus ardents de Trump lors des élections de 2016, a créé le Falkirk Center sur le campus pour promouvoir le républicain et ses partisans.

Il a ensuite embauché l’un des anciens conseillers de Trump ainsi que son actuelle avocate Jenna Ellis, indique le site d’information. Il a poussé les allégations de fraude électorale sans fondement de Trump depuis sa défaite contre Biden en utilisant les médias sociaux et les podcasts, affirme également le rapport.

Politico détaille également comment le Falkirk Center a acheté au moins 50000 $ en publicités Facebook pour promouvoir Trump et d’autres espoirs du GOP.

Et l’université a donné plus de 2 millions de dollars à la Coalition pour la foi et la liberté du républicain Ralph Reed en 2018, disent-ils.

Le rapport allègue également comment le groupe de réflexion, nommé d’après Jerry et l’activiste du GOP Charlie Kirk, a produit peu de travaux ressemblant à un centre d’études universitaire traditionnel.

En tant qu’organisme à but non lucratif, Liberty ne devrait pas dépenser d’argent pour des campagnes politiques. DailyMail.com a contacté Liberty University pour obtenir des commentaires.

Falwell Jr. a démissionné à Liberty, l’un des plus grands collèges chrétiens évangéliques du pays découvert par son père, après que le garçon de piscine Giancarlo Granda ait déclaré qu’il avait une relation sexuelle de plusieurs années avec sa femme, Becki.

Granda, un jeune partenaire commercial de la famille Falwell, a également allégué que Jerry, un fervents partisans du président Trump, participé à certaines liaisons en les regardant avoir des relations sexuelles.

Falwell Jr. aurait utilisé les fonds pour mettre en place le Falkirk Center en 2019. Il était l'un des partisans les plus bruyants et les plus ardents de Trump lors des élections de 2016.

L’ancienne professeure Karen Swallow Prior a qualifié le centre de « partisan effrontément »

Marybeth Baggett, diplômée de Liberty, a déclaré: « L’appareil de l’université s’est de plus en plus tourné vers des fins et des préoccupations politiques. »

Le Falkirk Center a organisé ces dernières semaines des podcasts mettant en vedette l’avocat de Trump, Rudy Giuliani. Et il a embauché l’ancien conseiller Sebastian Gorka et l’actuelle avocate de Trump Jenna Ellis pour servir de boursiers.

Une publicité payée par le centre disait: «Priez pour notre président». Un autre a dit: «Soyez radical pour notre république».

Une source a déclaré à Politico: « Vous ne pouvez pas vraiment appeler quelque chose un groupe de réflexion, et pourtant il ne publie pas de recherche universitaire, ni d’articles, ni d’aucune sorte de bourse. »

Mais Scott Lamb, un porte-parole de Liberty, a déclaré à Politico: « Alors que tout groupe de réflexion universitaire aura ses détracteurs, l’université et le centre ont reçu des centaines d’e-mails de soutien depuis la démission de Falwell plus tôt cette année. »

Il a ajouté: « Bien qu’une grande partie du contenu de Falkirk soit axée sur la marque numérique, nous avons construit un pipeline de documents pour la publication imprimée en 2021, qui comprend des écrits de divers professeurs et chercheurs chrétiens à la fois à la Liberty University et à travers le pays.

Ni Falwell ni Kirk n’ont fait de commentaires.

Le groupe de réflexion, nommé d'après Jerry et l'activiste du GOP Charlie Kirk, est parti avec Donald Trump Jr.et sa petite amie Kimberly Guilfoyle a produit peu de travail ressemblant à un centre d'études universitaire traditionnel, selon un rapport de Politico.

Le couple est photographié avec Trump

Falwell a abandonné la semaine dernière une action en justice contre l’Université de la Liberté selon laquelle l’école évangélique l’avait diffamé lorsqu’il a démissionné au milieu d’un scandale sexuel impliquant sa femme et leur garçon de piscine.

Peu de temps après le départ de Falwell, Liberty a annoncé qu’il ouvrait une enquête indépendante sur son mandat de président, une enquête de grande envergure qui se pencherait sur des questions financières, immobilières et juridiques.

Suite à la nouvelle qu’il abandonnait son procès, Liberty a déclaré dans un communiqué que « le licenciement unilatéral et volontaire de Falwell n’a été motivé par aucun paiement, promesse ou autre considération » de l’école.

Un juge de Virginie a accordé une motion de rejet de l’affaire pour le moment, ce qui signifie qu’il pourrait déposer une poursuite similaire plus tard, rapporte News & Advance. Les documents de la Cour n’ont donné aucune indication sur les raisons pour lesquelles Falwell a choisi de retirer la poursuite.

« J’ai décidé de prendre un temps d’arrêt de mon litige contre l’Université Liberty, mais je continuerai à garder toutes les options sur la table pour une résolution appropriée de la question », a déclaré Falwell dans un bref communiqué.

Bien que les Falwell aient reconnu que Granda et Becki avaient eu une liaison, Falwell a nié toute participation.

Le couple allègue que Granda a cherché à les extorquer en menaçant de révéler la relation à moins qu’il ne reçoive des sommes substantielles.

Quatre ans après son approbation initiale de Trump, Falwell a pris un profil plus bas dans la candidature à la réélection.

Mais il a déclaré un soutien sans faille à Trump, qu’il a décrit comme « le président chrétien le plus pro-évangélique que nous ayons jamais eu – pas dans son style de vie, mais dans ses actions, et c’est ce qui compte ».

Falwell avait prédit que Trump «gagnera et il gagnera gros».

Granda a déclaré le mois dernier à Talking Points Memo que le couple l’avait « soigné » après l’avoir récupéré en 2012 à Miami. Il est photographié ci-dessus avec la famille Falwell en vacances en famille

Jerry Falwell Jr.a récemment abandonné une action en justice contre son ancien employeur Liberty University qui affirmait que l’école évangélique l’avait diffamé lorsqu’il avait démissionné au milieu d’un scandale sexuel impliquant sa femme Becki et leur garçon de piscine.

Avant sa démission, Falwell était déjà en congé pour une durée indéterminée après un tollé sur une photo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux de lui et de l’assistante enceinte de sa femme, tous deux avec leur pantalon décompressé.

Granda a déclaré le mois dernier à Talking Points Memo que le couple l’avait « soigné » après l’avoir récupéré en 2012 à la piscine de l’hôtel Fontainebleau à Miami, où il travaillait.

Il dit qu’il pense que le couple l’a secrètement enregistré en train de coucher avec Becki et l’aurait plus tard utilisé comme levier lorsqu’il a tenté d’arrêter l’affaire.

Les Falwell ont nié cela et disent que Granda a essayé de vendre des « photos intimes » de Becki, ce qu’il nie.