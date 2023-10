Jerry Dipoto dit aux fans des Mariners ce qu’ils ne veulent pas entendre

S’il y a une chose que les fans des Mariners ne veulent pas entendre en ce moment, avec la déception brûlante d’une autre absence en séries éliminatoires qui brûle encore dans leur âme de baseball, c’est le besoin de patience.

Pourtant, lors de l’autopsie de la saison annuelle du club de balle mardi, tel était le message à retenir de Jerry Dipoto, président des opérations de baseball des Mariners, et du reste de leur groupe de réflexion. En fait, le décalage entre le mécontentement persistant suite à la chute des Mariners en septembre et l’assurance de Dipoto, du directeur général Justin Hollander et du manager Scott Servais que l’équipe est parfaitement prête pour une dispute éternelle était surprenant.

Le thème omniprésent de la séance médiatique de 75 minutes était que les Mariners sont dans une meilleure position qu’ils ne l’ont jamais été au cours des huit années de ce régime – une autre conclusion qui, je pense, ne sera pas bonne, même si Dipoto a fourni suffisamment de preuves pour le prouver. ce cas.

Si vous vous attendiez à une sorte de mea culpa après l’effondrement de l’équipe au cours des 10 derniers matchs, ou à ce que le plaidoyer de Cal Raleigh en faveur d’un investissement dans les joueurs d’impact ait mis au jour une promesse de dépenses agressives, eh bien, j’ai de mauvaises nouvelles pour vous. .

Voici quelques extraits de Dipoto de la session :

« Cette saison, même si elle a été décevante au final, a été un pas en avant pour nous sur le plan organisationnel. »

« La seule chose que je dirai est différente à propos de cette équipe par rapport à toute autre équipe… il y a moins de trous à combler et nous avons beaucoup plus de réponses. »

« Je ne sais pas si la solution à nos problèmes réside dans des joueurs de renom, et je ne suis pas sûr que nous ayons de gros problèmes. »

À un moment donné – et c’est la citation qui aura une durée de vie – Dipoto a déclaré que les Mariners « rendaient en fait service à la base de fans » en prêchant la patience pour remporter les World Series.

Son argument était qu’une poursuite résolue d’un titre peut conduire à des décisions imprudentes qui sapent réellement ces efforts. Si je peux parler au nom des fans, le contrepoint serait que les Mariners sont la seule équipe de la MLB qui n’a jamais atteint les World Series, et encore moins en a remporté une ; le délai de patience a expiré depuis longtemps.

Dipoto, bien entendu, n’est responsable que de la période qui a débuté en septembre 2015, lorsqu’il a été embauché comme directeur général et a hérité d’une équipe 76-86. Son célèbre « recul » a commencé en 2019, qui a abouti à une saison de 90 victoires d’ici 2021 et à une place tant attendue en séries éliminatoires en 2022.

Le point principal de Dipoto est que lorsque vous regardez la situation dans son ensemble en matière de réussite durable, les Mariners ont constitué un noyau de joueurs qui les positionne pour faire exactement cela. Et en ce qui concerne les buts, Dipoto est devenu un peu farfelu et a déclaré qu’il était prouvé tout au long de l’ère des divisions (qui a commencé en 1969) que si vous gagnez 54 pour cent de vos matchs sur une période de 10 ans, les chances sont astronomiques que vous réussissiez. les World Series pendant cette période.

Aujourd’hui, James Polk a remporté l’élection présidentielle de 1844 avec le slogan « 54-40 ou combat ». (Non, je n’ai pas couvert la campagne.) D’une manière ou d’une autre, je ne pense pas que les fans des Mariners se galvaniseront derrière la devise « 54 % ou faillite ». Pourtant, Dipoto a fait valoir que c’était une manière plus viable de procéder que de vendre ses principes dans la poursuite aveugle des World Series.

« Si nous faisons de la victoire des World Series notre objectif, nous ferons des choses insensées qui réduiront la partie durabilité du projet », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas ainsi que nous pensons. Nous pensons plus largement. Nous réfléchissons sur une période de temps prolongée, et notre objectif serait qu’au cours de cette décennie, vous atteigniez les séries éliminatoires sept ou huit fois et soyez en mesure de les gagner. Dans un monde idéal, vous faites partie des équipes d’élite qui obtiennent un score de 10 sur 10.

« La réalité est que si vous vous concentrez d’année en année sur ce que nous devons faire pour remporter les World Series cette année, vous pourriez faire partie de ces équipes qui traînent dans la boue et qui ne peuvent pas se relever. une autre décennie. Nous rendons donc service aux fans en leur demandant leur patience pour remporter les World Series pendant que nous continuons à constituer une bonne équipe durable.

Je peux pratiquement voir les grimaces et entendre les grognements lorsque les gens lisent ces mots. Je dirais qu’il existe un juste milieu entre une philosophie de prudence face au vent consistant à tout jeter sur un fanion à court terme (il suffit de regarder les Padres pour le récit édifiant) et à exprimer un peu plus d’urgence vers cet objectif spécifique.

En d’autres termes, quelques paroles allant au-delà des « listes durables » auraient pu jouer un peu mieux pour une base qui subit le poids de plus de quatre décennies de futilité. Mais en fin de compte, peu importe ce qui est dit dans une salle d’interview le 3 octobre. Ce qui résonnera, ce sont les actions que les Mariners entreprennent (ou ne prennent pas) pour renforcer une équipe qui a régressé dans la catégorie la plus importante : les victoires. et les pertes.

Hollander a assuré que les Mariners disposaient des ressources financières et des joueurs nécessaires pour bâtir un club de niveau championnat. Et Dipoto s’est hérissé en faisant allusion à la question de savoir si les Mariners sont « all in ».

« Nous sommes toujours tous partants », a-t-il déclaré. « Nous essayons simplement d’être à fond d’une manière réfléchie qui permettra à cela de perdurer sur des décennies, et non sur une saison de 162 matchs. »

Cela pourrait être une stratégie judicieuse dans son ensemble, un modèle actuariel de réussite. Mais pour une franchise qui a une longue histoire de déception, y compris une toute nouvelle quelques jours plus tôt, ce n’est pas exactement l’appel à l’action que tout le monde voulait entendre.