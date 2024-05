Jerry Bruckheimer sur « La Jeune Femme et la Mer », son film le plus testé

Comme le raconte l’histoire, le scénariste Jeff Nathanson (Attrape-moi si tu peux, Le roi Lion) cherchait un film à regarder pour ses filles mais il n’a rien trouvé. Il a donc décidé d’en fabriquer un lui-même.

Il est allé dans une librairie d’occasion et est tombé sur Jeune femme et la mer, la biographie de l’auteur Glenn Stout sur la médaillée olympique Gertrude « Trudy » Ederle, qui est devenue la première femme à traverser la Manche à la nage. Nathanson a ensuite apporté le livre à une institution hollywoodienne, le producteur Jerry Bruckheimer, avec qui il a déjà travaillé sur Pirates des Caraïbes : Les hommes morts ne racontent aucune histoire. Ensemble, ils se sont lancés dans un voyage pour le porter à l’écran, accompagnés du réalisateur Joachim Rønning.

C’était il y a neuf ans. Aujourd’hui, leur produit final, Jeune femme et la mer, qui sort en salles ce week-end par Walt Disney Pictures, est le film le plus testé de la carrière de Bruckheimer. « Je ne pouvais pas y croire », raconte Bruckheimer Divertissement hebdomadaire à propos de ces premiers éloges issus des projections de tests. « On le sent dans le public. On sent qu’ils sont avec. Ils ne bougent pas beaucoup, et puis on entend les rires, les applaudissements et les reniflements. J’ai senti que nous avions quelque chose. »

Avec l’aimable autorisation de Disney



Avec Daisy Ridley de Guerres des étoiles renommée sous le nom de Trudy, Jeune femme et la mer raconte la vie de l’athlète, de sa guérison miraculeuse de la rougeole à un jeune âge, à ses difficultés pour apprendre à nager à une époque où il n’était pas considéré comme normal pour une femme de le faire, à ses aventures olympiques, à son histoire. qui a façonné la décision de traverser la Manche à la nage.

Tout au long de sa carrière, Bruckheimer a toujours trouvé utile d’organiser des projections tests pour évaluer les commentaires du public et voir ce qui devait être peaufiné avant que ses films ne sortent en salles. Quand ils ont testé les années 1998 Armageddon, il se souvient à quel point les femmes présentes étaient irritées que le foreur de pétrole col bleu de Ben Affleck devenu astronaute, AJ Frost, n’ait pas offert de bague de fiançailles à sa petite amie, Grace Stamper de Liv Tyler. « Nous sommes donc sortis et avons filmé Ben en lui donnant une bague de fiançailles et en la mettant à son doigt », se souvient Bruckheimer.

De même, lorsqu’ils ont testé les modèles de 1995 Esprits dangereux, il se souvient que tout le monde dans le théâtre, à l’exception peut-être de cinq personnes, est sorti. Le premier montage du film présentait une histoire romantique pour LouAnne Johnson de Michelle Pfeiffer, une ancienne Marine devenue professeur de lycée. « Le public s’en fichait. Nous avons tout coupé », explique Bruckheimer. « Andy Garcia était son petit ami, et ils n’aimaient pas cette histoire. Ils voulaient l’histoire de la classe et des enfants. »

Martin Lawrence et Will Smith dans « Bad Boys : Ride or Die ».

Frank Masi/Sony



Selon le producteur, le seul autre de ses films à avoir un score proche de Jeune femme et la mer de ces vitrines top secrètes était Mauvais garçons : rouler ou mourirle suivant Mauvais garçons film avec Will Smith et Martin Lawrence qui sortira en salles le 5 juin. Mais même alors, ils ont dû peaufiner les choses pour obtenir cette note.

« Cela a commencé à 71 ans et s’est terminé à 96 ou 97 », dit-il. « Nous pensons que nous sommes intelligents. Nous le montrons au public, et ils nous disent que vous n’avez pas compris du tout. Nous écoutons donc ce qu’ils nous disent et essayons de rendre le film aussi bon que possible. »

Le processus était beaucoup plus simple pour Jeune femme et la mer. « Je vous le dis, les tests étaient si élevés qu’il n’y avait pas grand-chose du tout », révèle Bruckheimer.

« Je n’avais pas réalisé que cela résonnait non seulement auprès des femmes mais aussi auprès des hommes âgés de 97 ans », poursuit-il. « C’est assez extraordinaire quand on frappe comme ça… Nous avons pensé que c’était une belle histoire, mais [about] un personnage dont vous n’avez jamais entendu parler qui a accompli un exploit incroyable contre toute attente. Elle a ouvert la voie à de nombreuses athlètes féminines d’aujourd’hui. Elle a brisé les barrières. Elle a montré que les femmes sont dures et aussi fortes que les hommes. Elle a battu le record de la nage dans le canal et a battu le record masculin de deux heures. Elle a parcouru 35 milles dans cette eau glaciale. C’est incroyable ce qu’elle a fait. »