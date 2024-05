Jerry Bruckheimer parle de la jeune femme et de la mer, de l’avenir de Top Gun

Après plus de cinq décennies de réalisation cinématographique, le producteur Jerry Bruckheimer bat toujours ses propres records. Le natif du Michigan est l’un des créateurs du concept moderne de jeu qui plaira au public, et avec un curriculum vitae qui comprend les franchises de Top Gun, pirates des Caraïbes et Mauvais garçons, il est naturel de supposer que l’un de ses nombreux succès notables se vanterait de son score le plus élevé au test d’audience. Cependant, cet honneur revient plutôt à son dernier film, Jeune femme et la merqui ouvre le 31 mai dans les salles.

Dirigé par son Pirates des Caraïbes : Les hommes morts ne racontent aucune histoire le cinéaste Joachim Rønning, Jeune femme et la mer raconte l’histoire de l’opprimée de Gertrude « Trudy » Ederle de Daisy Ridley, la nageuse olympique largement inconnue qui est devenue la première femme à traverser la Manche à la nage en 1926. Ce drame sportif réconfortant était à l’origine destiné à être une exclusivité Disney+, mais lorsque le record- Après l’établissement des résultats des tests, Bruckheimer, comme le décrit Rønning, était « implacable » dans sa quête d’une sortie en salles.

Bruckheimer et Cie. a finalement reçu une sortie en salles limitée avant les Jeux Olympiques de juillet à Paris, le même endroit où Ederle a remporté une médaille d’or il y a un siècle, mais il ne sait pas vraiment dans quelle mesure les projections tests enthousiastes ont réellement affecté la décision de Disney d’améliorer le déploiement du film.

« Ce n’est jamais facile d’obtenir une sortie en salles, parce que c’est cher et [Disney] j’avais vraiment réglé cela pour le streaming », raconte Bruckheimer Le journaliste hollywoodien. « Mais je ne sais pas si les scores ont réellement joué un rôle. Je suis sûr que cela a aidé, mais ils ont vraiment adoré le film et c’est certainement formidable pour leur marque. C’est un vrai film que l’on peut considérer comme un film familial que tout le monde peut apprécier, et c’est l’essence même de Disney. C’est aussi le genre de films qui [Jerry Bruckheimer Films] fait, que ce soit Top Gun ou autre chose. Quoi qu’il en soit, c’est pour tout le monde.

Il y a très peu de certitudes dans l’industrie du divertissement, mais lorsqu’un film rapporte plus de 1,49 milliard de dollars au box-office mondial, une suite devient inévitable, comme c’est le cas avec Top Gun : Maverick (2022). Avec Tom Cruise et le réalisateur Joseph Kosinski, le trio a créé le film le plus rentable de leurs carrières respectives et, sur le plan créatif, Bruckheimer est optimiste quant à leur trio actuellement en développement. La question se résume en fin de compte à la logistique et à savoir s’ils peuvent étendre le traitement actuel de l’histoire en un scénario digne de ce nom.

«Je pense que nous avons une histoire formidable. C’est juste [a question of] comment rassembler tout le monde et comment y parvenir », dit Bruckheimer. « Tom est très occupé. Il a beaucoup de films en préparation et c’est un acteur très demandé. Nous devrons donc trouver un bon scénario et j’espère qu’il l’appréciera autant que nous.

Ci-dessous, lors d’une récente conversation avec THRBruckheimer évoque également son prochain film sur la Formule 1 avec Kosinski et Brad Pitt, ainsi que le Maverick leçon que son équipe a appliquée à celle de juillet Le flic de Beverly Hills : Axel F.

De tous les films phares de votre filmographie, Jeune femme et la mer est votre film le plus testé à ce jour ?

Ouais, c’est incroyable, n’est-ce pas ? Cela ne veut pas dire que les gens vont venir le voir, mais au moins s’ils vont au théâtre, ils vont adorer ça.

Les tests de dépistage correspondent-ils généralement à ce que vous attendiez ?

Jamais. Je m’attends toujours au pire et j’espère le meilleur. Quand vous êtes entré et que vous avez ressenti le genre d’émotion de la part du public pendant qu’il regardait [Young Woman and the Sea], tu savais que ça allait être efficace. Ils riaient, applaudissaient et pleuraient, et puis quand nous avons obtenu le score, nous ne pouvions pas y croire. Nous avons eu une autre projection hier soir avec un public plutôt hollywoodien, et ils ont eu la même réaction. Les gens pleuraient, riaient et applaudissaient. Nous devons simplement amener les gens à venir au cinéma pour le voir, car il devrait être vu sur grand écran. Joachim [Rønning] fait des films phénoménaux. Mais ce qui séduit, c’est l’émotion. Vous pensez : « Oh, je ne veux pas voir un autre film sur un nageur », mais une fois que vous entrez dans la salle et que vous le regardez, c’est tellement différent de tout le reste.

Le parcours de Trudy est tellement extraordinaire quand on pense à ce qu’elle a dû surmonter. Il s’agit d’une femme qui a battu de deux heures le record masculin de la traversée de la Manche à la nage. Seuls cinq hommes l’avaient déjà fait, mais personne ne sait qui elle est. [Long-distance swimmer] Diana Nyad l’a vu hier soir et apparemment, elle avait rencontré Trudy. Elle a donc adoré le film, mais personne d’autre n’a jamais entendu parler de cette femme. Et à la fin, quand vous voyez le véritable défilé à partir d’images d’archives, vous dites : « Oh mon Dieu, cette femme était un phénomène mondial et je ne savais rien d’elle. »

Nous aimons faire des films qui éduquent et divertissent, alors maintenant vous saurez qui était Trudy et vous serez ému par son parcours. Elle a ouvert la voie à toutes ces fabuleuses athlètes féminines d’aujourd’hui, et nous l’avons montré à de nombreux olympiens qui ont également adoré le film. Elle est allée aux JO de Paris [in 1924] et a remporté une médaille d’or et deux médailles de bronze. Il est donc intéressant que nous ayons sorti le film en même temps que les Jeux olympiques de Paris cette année.

Oui, entre Caitlin Clark qui domine le basket-ball féminin et les prochains Jeux olympiques, c’est le moment idéal pour publier une histoire sur l’une des plus grandes athlètes féminines de tous les temps.

Espérons que nous dominerons aussi.



Comme déjà évoqué, Jeune femme et la mer a été récompensé par une sortie en salles limitée alors qu’il était initialement censé être une exclusivité Disney+. Est-ce que cela a été facile compte tenu des résultats des tests ?

Ce n’est jamais facile d’obtenir une sortie en salles, parce que c’est cher et qu’ils avaient vraiment réglé ça pour le streaming, mais quand ils ont vu les résultats… Ils ont été tellement émus par le film, mais je ne sais pas si les scores ont réellement pesé sur il. Je suis sûr que cela a aidé, mais ils ont vraiment adoré le film et c’est certainement formidable pour leur marque. C’est un vrai film que l’on peut considérer comme un film familial que tout le monde peut apprécier, et c’est l’essence même de Disney. C’est aussi le genre de films que nous faisons, que ce soit Top Gun ou autre chose. Quoi qu’il en soit, c’est pour tout le monde.

Vous souvenez-vous d’un exemple où quelque chose a mal été testé mais a quand même joué comme un gangbuster ?

Non, mais je peux vous parler de films qui ont mal été testés et sont devenus des succès après que nous les avons corrigés. Mais je n’ai jamais vu quelque chose mal testé [and become a hit without being fixed]du moins pas de moi.

Nous avons déjà parlé de votre talent pour les histoires de processus et de compétitions, c’est donc ce qui vous a également accroché. Jeune femme et la mer?

Il s’agissait davantage de l’individu et de son histoire émotionnelle. Quand tu lis [Glenn Stout’s] livre, ce qu’elle a vécu fait monter les larmes aux yeux, et il s’agit toujours de transmettre de l’émotion. Haut Pistolet C’était un film très émouvant, même s’il y avait beaucoup de bravade et de cloches et de sifflets avec une excellente mise en scène, et que Tom pilotait les avions et était vraiment réel. Mais c’est la même chose. Joachim l’a tourné dans la mer Noire. Daisy Ridley est dans l’eau et nage. Nous essayons d’apporter de la réalité dans tout ce que nous faisons, mais nous ne voulons évidemment mettre personne en danger. Nous tournons actuellement un film de F1 avec Brad Pitt, et il conduit la voiture. Il lui a fallu trois mois pour apprendre à conduire ces voitures, et il est aussi bon que n’importe lequel des pilotes avec lesquels nous travaillons. Et c’est la même chose avec Damson [Idris].

Daisy s’est mise à l’eau et s’est entraînée avec ces olympiens pendant près de quatre mois. Alors tu dois le lui remettre. Elle a filmé dans de l’eau glacée 10 à 12 heures par jour, pendant des semaines. C’était vraiment une épreuve, et elle a attendu pour faire ce film. Elle aimait tellement ce personnage, tout comme Joachim. De nombreux membres de l’équipage attendaient également. Quand ils ont tous lu le scénario, ils ont dit : « Je n’accepterai aucun autre travail jusqu’à ce que vous ayez commencé », et nous avons eu la chance de le faire assez rapidement une fois arrivés à cette phase.

Vous avez travaillé plusieurs fois avec Joachim Rønning. Vous avez également développé quelques autres éléments qui pourraient ou non être encore présents. Qu’est-ce qui fait de lui un autre de vos collaborateurs fréquents ?

Il est juste vraiment bon dans ce qu’il fait. Nous aimons les gens qui savent ce qu’ils font et c’est un fabuleux visualiste. Il a vraiment créé ces visuels spectaculaires pour Jeune femme et la meret il a fait la même chose pour nous avec Pirates [of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales]. Et si vous regardez ses autres travaux, il a vraiment un talent pour les visuels et la narration visuelle.

Jeune femme et la mer a aidé Joachim à atterrir Tron : Arès. Vous n’êtes pas impliqué en tant que producteur, mais l’avez-vous quand même mis en contact avec Joe Kosinski depuis qu’il a réalisé le dernier Tron film?

Non, Sean [Bailey]qui était à la tête de [Disney] à l’époque, il travaillait avec nous sur [Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales]donc il a vu à quel point Joachim était bon et c’est pour ça que je pense qu’il a eu Tron.

Le 16 mai marquait le 38e anniversaire de Top Gunet il a fallu 36 ans pour sortir une suite parfaite dans Top Gun : Maverick. Est-ce que le Maverick Le Brain Trust est-il assez sûr de pouvoir suivre cet acte difficile ?

Je pense que nous avons une histoire formidable. C’est juste [a question of] comment pouvons-nous rassembler tout le monde et comment y parvenir. Tom est très occupé. Il a beaucoup de films en préparation et c’est un acteur très demandé. Nous devrons donc trouver un bon scénario et, espérons-le, il l’appréciera autant que nous.

Vous avez abordé NASCAR avec Tom via Tony Scott Jours de tonnerre, et maintenant, comme mentionné, vous et Joe Kosinski faites de même avec la Formule 1 et Brad Pitt. Est-ce là que s’arrêtent les similitudes entre les deux films ?

Ouais, ils sont complètement différents. C’est une toute autre histoire que ce que nous avons fait avec Jours de tonnerre, qui était un film formidable. Tom était génial dedans. Je pense que nous avons détruit 35 voitures [Days of Thunder], mais nous ne pouvons pas faire ça avec les voitures de F1. Ils sont bien trop chers.

Vous avez aussi Mauvais garçons : rouler ou mourir à l’horizon, et compte tenu de la situation malheureuse qu’Adil et Bilall ont endurée Fille chauve-souris, j’ai trouvé plutôt réconfortant que vous soyez là pour les soutenir et les remettre rapidement au travail sur un grand film. Après qu’ils aient fait un si bon travail pour vous Mauvais garçons pour la vie (2020), ne vouliez-vous surtout pas qu’ils perdent confiance ?

Ce sont de grands cinéastes. Ils sont vraiment incroyables. Ils ont tellement d’énergie et ce sont aussi d’excellents visualistes. Ce sont de vrais cinéastes. Ils ont une connaissance encyclopédique des appareils photo, des angles et des objectifs, et ils sont incroyables. Ce sont des cinéastes à qui on a envie de confier la caméra et de dire : « Allez faire un film », parce qu’ils le rendront spécial.

J’ai récemment accepté de discuter avec votre Le flic de Beverly Hills : Axel F réalisateur, Mark Molloy, et j’entends déjà de bonnes choses à propos du film. Étant donné que Flic et Top Gun tous deux lancés dans les années 80 avec des talents générationnels en leur centre, avez-vous appliqué les leçons que vous avez tirées de Maverick à Axel?

C’est encore une fois une question d’émotion. [Beverly Hills Cop: Axel F] est une histoire émouvante entre [Axel] et son ex-fille [Taylour Paige], il s’agit donc de la façon dont nous les réunissons à nouveau tout au long du film. Mais nous avons toujours toutes les fonctionnalités : l’humour, l’action et tout ce genre de choses auxquelles vous vous attendez lorsque vous voyez Axel.

***

Jeune femme et la mer sort en salles le 31 mai.