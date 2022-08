Jerry Allison, batteur de Buddy Holly and The Crickets, est mort à 82 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jerry Allison, le batteur de Buddy Holly and The Crickets qui est crédité comme co-auteur de “Peggy Sue” et “That’ll Be the Day”, est décédé. Il avait 82 ans.

Le décès du musicien a été confirmé mercredi par un porte-parole de Gold Mountain Entertainment, qui gère l’ancien groupe de soutien de Holly, The Crickets, dont Allison était le dernier membre original survivant. Plus de détails sur sa mort n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.

Allison est née le 31 août 1939 à Hillsboro, au Texas. Il a fréquenté le même collège que Holly à Lubbock, au Texas. Cependant, le couple n’est devenu ami qu’au lycée, lorsqu’il a formé un groupe et a commencé à jouer des concerts dans des patinoires à roulettes et au Cotton Club à Lubbock.

Ils ont formé The Crickets avec le bassiste Larry Welborn, qui a ensuite été remplacé par Joe B. Mauldin, ainsi que le guitariste rythmique Niki Sullivan. Ils ont marqué leur premier hit avec « That’ll Be the Day », qui a été enregistré en 1957. La chanson a été inspirée par une ligne de John Wayne dans le western « The Searchers » de 1956.

LE COMÉDIEN PAUL MOONEY, ACTEUR DANS “THE BUDDY HOLLY STORY”, MORT À 79 ANS

Les Crickets ont continué à séduire les fans avec des chansons telles que “Maybe Baby”, “Oh, Boy!” et “Réfléchissez-y”. Le morceau “Peggy Sue” a été nommé d’après la petite amie et future épouse d’Allison, Peggy Sue Gerron. Il présente Allison jouant l’une des parties de batterie les plus célèbres du rock. Il a ensuite été couvert par de nombreux artistes, dont John Lennon et les Beach Boys.

Holly a suivi “Peggy Sue” avec “Peggy Sue Got Married”, qui deviendra plus tard le titre d’un film de 1986 de Francis Coppola mettant en vedette Kathleen Turner dans le rôle d’une femme qui voyage dans le temps.

Le son des Crickets était souvent réduit aux bases du rock ‘n’ roll : guitares, basse et batterie derrière la voix “hoquetante” de Holly. Mais ils aimaient aussi expérimenter en studio le multipiste et l’overdubbing et ont inspiré des générations de musiciens, dont les Beatles, les Rolling Stones et d’autres rockers britanniques de l’Invasion. Un groupe, les Hollies, s’est nommé d’après Holly.

Le travail innovant d’Allison est également apparent dans “Everyday”, où il abandonne la batterie et garde le temps dans la chanson en frappant ses genoux. Sur “Eh bien… D’accord”, Allison joue juste sur les cymbales.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Alors qu’ils montaient en flèche vers la gloire, le groupe est resté au Texas, tandis que Holly a déménagé à New York en 1958. La tragédie a frappé en février 1959 lorsque Holly a été tuée à 22 ans dans un accident d’avion avec ses collègues musiciens Ritchie Valens et JP Richardson, également connu comme le Big Bopper. Les morts catastrophiques ont inspiré le tube “American Pie” de Don McLean en 1972.

Après la mort de Holly, The Crickets a continué en tant que groupe. Ils ont tourné et enregistré ensemble pendant des décennies, notamment en enregistrant la première version de “I Fought The Law”, un morceau de Sonny Curtis qui a été un succès plus tard pour The Bobby Fuller Four. Ils ont soutenu les Everly Brothers et tourné avec Waylon Jennings, et ils sont devenus des musiciens de session très respectés qui ont travaillé avec Bobby Vee, Eddie Cochran et Johnny Burnette.

LE CHANTEUR ‘AMERICAN PIE’ DON MCLEAN SUR L’HÉRITAGE DE LA CHANSON: ‘JE NE VOULAIS PAS DE VALENTINE SIMPLISTIQUE AU PAYS’

Les Crickets ont été élus au Rock and Roll Hall of Fame en 2012, tandis que Holly a été intronisée en 1986 dans la première classe d’intronisés. Sullivan est décédé en 2004 et Mauldin est décédé en 2014. Allison et Gerron ont finalement divorcé. Elle est décédée en 2018.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.