Jerrold Schecter, correspondant et auteur du magazine Time, décède à 90 ans

Jerrold L. Schecter, journaliste et auteur qui, en tant que chef du bureau du magazine Time à Moscou, a contribué à faire publier les mémoires de l’ancien premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev en Occident, et qui a ensuite co-écrit un livre avec un maître-espion soviétique qui a allégué – sans preuve, selon le FBI — que les architectes du programme atomique américain avaient espionné pour Moscou, est décédé le 6 février à son domicile de Washington. Il avait 90 ans.

Son fils Barnet Schecter a confirmé sa mort mais n’a pas cité de cause.

M. Schecter a rejoint le magazine Time à la fin des années 1950 et a fait des reportages dans toute l’Asie, avec des postes à Hong Kong et à Tokyo, avant de devenir chef du bureau de Moscou en 1968. Il est peut-être mieux connu pour son rôle dans la publication d’un ensemble en plusieurs volumes des mémoires de Khrouchtchev. , qui offrait un rare aperçu de l’Union soviétique et des expériences du dirigeant qui avait dirigé le pouvoir communiste pendant plus d’une décennie pendant la guerre froide.

Après son éviction en 1964, Khrouchtchev a vécu dans un complexe près de Moscou, où, avec l’aide de son fils Sergueï Khrouchtchev, il a enregistré des centaines d’heures de souvenirs.

“La famille et les amis de Khrouchtchev ont insisté pour qu’aucun détail ne soit révélé sur la façon dont les mémoires ont été créés”, a écrit M. Schecter des années plus tard dans une publication de la Fondation Nieman, rappelant qu’il s’était mis à “acquérir et valider secrètement l’authenticité des révélations terrifiantes de Khrouchtchev”. de la façon dont les excès de Staline ont conduit à l’effondrement de l’Union soviétique.

Strobe Talbott, boursier Rhodes et stagiaire du Time qui devint plus tard correspondant du magazine, secrétaire d’État adjoint sous le président Bill Clinton et président de la Brookings Institution, fut engagé pour traduire les mémoires en anglais.

Les deux premiers volumes des mémoires ont été publiés sous forme de livre en 1970 et 1974. Pris ensemble, le journaliste lauréat du prix Pulitzer Harrison E. Salisbury a écrit dans le New York Times, ils représentaient un “torrent” d'”observations, de témoignages de première main, après ‐pensées, réflexions, coups politiques dans le dos, anecdotes décousues, avertissements pour l’avenir, platitudes piétistes et bon sens politique par l’un des hommes d’État les plus idiosyncratiques (et vitaux) de notre époque.

Un troisième volume tant attendu, traduit et édité par M. Schecter et le savant soviétique Vyacheslav V. Luchkov, est paru en 1990. À cette époque, Khrouchtchev était mort depuis 19 ans et le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev avait inauguré une période de glasnost. , ou ouverture. La sortie du volume final, a écrit le journaliste Kevin Klose dans le Washington Post, a achevé « une saga personnelle et politique sans parallèle à notre époque ».

Parmi les révélations contenues dans le troisième volume, Fidel Castro a imploré l’Union soviétique d’attaquer les États-Unis lors de la crise des missiles cubains de 1962 ; le dirigeant cubain était une « tête brûlée », a déclaré Khrouchtchev.

Marvin Kalb, journaliste de télévision chevronné et spécialiste de la Russie, a déclaré dans une interview qu’il considérait le travail de M. Schecter sur les mémoires de Khrouchtchev comme “un exploit magistral de sa part, travaillant dans cet environnement terriblement restrictif, pour pouvoir se rendre à Khrouchtchev”. , aux gens autour de Khrouchtchev, pour accéder à ses mémoires, et en fait pour pouvoir les publier.

M. Schecter a quitté Moscou en 1970 et est devenu plus tard correspondant à la Maison Blanche et rédacteur diplomatique pour Time. Pendant l’administration du président Jimmy Carter, il a été attaché de presse associé de la Maison Blanche et porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Il a ensuite été vice-président des affaires publiques chez Occidental Petroleum Corp.

Le livre de M. Schecter “The Palace File” (1986), un récit des relations américano-sud-vietnamiennes pendant la guerre du Vietnam écrit avec Nguyen Tien Hung, un ancien responsable sud-vietnamien, a été sélectionné par le New York Times comme un livre remarquable de la année.

M. Schecter a ensuite suscité une importante controverse avec la publication en 1994 de son livre “Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness – a Soviet Spymaster”, écrit avec l’officier haut gradé du KGB Pavel Sudoplatov, son fils Anatoli Sudoplatov et M. Schecter. épouse, Leona P. Schecter.

Pavel Sudoplatov, décédé deux ans après la sortie du livre, a affirmé dans le volume que les scientifiques nucléaires J. Robert Oppenheimer, Leo Szilard, Enrico Fermi et Niels Bohr avaient partagé des secrets atomiques avec l’Union soviétique.

Un panel de l’American Physical Society a exprimé sa “profonde consternation face aux allégations non fondées” contre “certains des scientifiques les plus éminents de ce siècle”. Mais M. Schecter a maintenu son récit, écrivant dans The Post en 1994 que “des documents prouvant l’histoire orale de Sudoplatov se trouvent dans les archives de Moscou et finiront par émerger”.

Le FBI a mené une enquête qui, en 1995, n’a trouvé aucune “preuve crédible” pour impliquer les scientifiques. Le directeur du FBI, Louis J. Freeh, a en outre déclaré à l’époque que “le FBI a classifié les informations disponibles qui vont à l’encontre des conclusions auxquelles est parvenu l’auteur de ‘Special Tasks'” et “par conséquent, considère ces allégations comme non fondées”.

Le service russe de renseignement extérieur, pour sa part, a déclaré que les accusations de Soudoplatov « ne correspondent pas à la réalité ».

Jerrold Leonard Schecter est né à New York le 27 novembre 1932. Son père était un directeur d’assurance et sa mère était une décoratrice d’intérieur.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires dans le Bronx, M. Schecter s’est inscrit à l’Université du Wisconsin à Madison, où il a travaillé au journal du campus avec sa future épouse, Leona Protas. Ils se sont mariés en 1954, l’année où M. Schecter a obtenu son diplôme.

Après l’université, M. Schecter a commencé à travailler comme cordier pour Time alors qu’il servait dans la marine au Japon.

Le premier livre de M. Schecter, « Le nouveau visage de Bouddha » (1967), était basé sur ses premiers reportages sur l’Asie. Avec sa femme et ses enfants, il a écrit “Une famille américaine à Moscou” (1975), basée sur leur expérience en Union soviétique pendant qu’il était chef de bureau. La famille est retournée en Union soviétique dans les années 1980 pour une émission spéciale « Frontline » de PBS qui a également produit le livre « Back in the USSR » (1988).

M. Schecter est également l’auteur avec le transfuge du KGB Peter S. Deriabin de « L’espion qui a sauvé le monde : comment un colonel soviétique a changé le cours de la guerre froide » (1992) et, avec Leona Schecter, de « Secrets sacrés : Les opérations de renseignement ont changé l’histoire américaine (2002).