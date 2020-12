Le Dr Jerrold M. Post, analyste de la CIA et fondateur du Center for the Analysis of Personality and Political Behavior de l’agence, est décédé à 83 ans. Il est reconnu pour son analyse psychologique pointue des dirigeants mondiaux, tant étrangers que nationaux, au cours de la ans.

Carolyn Post, sa femme, a déclaré que la cause du décès était Covid-19. Le Dr Post a été testé positif le 15 novembre et est décédé en soins palliatifs une semaine plus tard.

Cynthia Post, sa fille, a déclaré qu’elle pensait qu’il avait été infecté alors qu’il roulait dans un taxi médical. Ces dernières années, le Dr Post a vécu avec une insuffisance rénale et a dû se rendre chaque semaine dans un centre de dialyse. Après un accident vasculaire cérébral en juillet, il n’a pas pu se rendre à ses rendez-vous de dialyse.

Au cours de ses plus de 20 ans à la CIA, le Dr Post a dressé le portrait de dirigeants tels que Saddam Hussein et l’ayatollah Khomeini. Plus tard dans sa carrière universitaire, il a analysé des personnalités telles que l’ancien président Bill Clinton et le président Trump.