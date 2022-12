Jerrod Carmichael accueillera les Golden Globes alors que la diffusion revient du scandale

L’humoriste Jerrod Carmichael sera l’hôte des Golden Globes le mois prochain, a annoncé jeudi la Hollywood Foreign Press Association. C’est la première fois que la cérémonie de remise des prix du cinéma et de la télévision ternie sera diffusée depuis un scandale de 2021 sur l’éthique et la diversité de la HFPA, le groupe derrière les Globes.

Carmichael est peut-être mieux connu pour son stand-up spécial HBO acclamé par la critique “Rothaniel” dans lequel il est sorti gay. Il a également été la vedette d’une sitcom NBC, “The Carmichael Show”, qui s’est déroulée de 2015 à 2017.

Les Globes tentent de redevenir une soirée incontournable. Bien que les récompenses n’aient jamais été une indication de l’état d’esprit des électeurs des Oscars, la cérémonie a fourni aux studios et aux stars une opportunité très médiatisée de faire campagne avant les Oscars. Ou du moins c’était le cas jusqu’en 2021, lorsque les enquêtes menées par Le Los Angeles Times et le New York Times a révélé le manque de diversité du groupe à but non lucratif (à l’époque, il n’avait pas de membres noirs) ainsi que la rémunération élevée des membres.

NBC a annulé l’émission plus tard cette année-là, et une version très réduite de la cérémonie a eu lieu en janvier dernier. Il n’a pas été diffusé; au lieu de cela, dans une salle de bal de Beverly Hilton où aucune star n’était présente, les gagnants ont été annoncés puis tweetés.