Jerrod Carmichael accueillera la 80e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards

Jerrod Carmichael vient d’être annoncé comme l’hôte du 80e Récompenses annuelles des Golden Globes.

La télédiffusion de trois heures des Golden Globes servira de coup d’envoi officiel à la saison des récompenses 2023 et sera diffusée en direct d’un océan à l’autre le mardi 10 janvier 2023 à 20 h HE / 17 h PT depuis le Beverly Hilton à Beverly Hills, Californie , sur NBC et Peacock.

«Nous sommes ravis que Jerrod Carmichael accueille les 80e Golden Globe Awards historiques. Son comique

Les talents ont diverti et ravi le public tout en offrant des moments stimulants qui sont si importants à l’époque où nous vivons », a déclaré Helen Hoehne, présidente de la HFPA. “Jerrod est le type de talent particulier que cette émission appelle pour lancer la saison des récompenses.”

“Jerrod est un talent phénoménal avec une nouvelle perspective et un excellent style comique”, a déclaré Jesse Collins, producteur exécutif et PDG de Jesse Collins Entertainment. “Nous sommes tous ravis qu’il anime l’émission de cette année.”

Jerrod Carmichael est devenu célèbre après sa performance en petits groupes dans le film comique de 2014 Voisinset la même année sort son premier stand-up spécial HBO, L’amour au magasin, réalisé par Spike Lee. En 2017, le comédien Bo Burnham a réalisé le deuxième spécial de Carmichael sorti sur HBO, Jerrod Carmichael : 8. Carmichael a ensuite co-créé, co-écrit, produit et joué dans Le spectacle Carmichaelune sitcom semi-biographique diffusée sur NBC pendant trois saisons à partir de 2015.

En 2022, Carmichael a remporté un Emmy Award pour l’écriture de son spécial comique acclamé par la critique, Rothanielet a remporté une nomination aux Emmy Awards pour ses débuts en tant qu’animateur sur Saturday Night Live.