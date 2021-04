Dix-huit pour cent des 34 répondants, qui comprennent des stratèges et des économistes de gestionnaires de fonds, pensent que Biden choisira quelqu’un d’autre que Powell. Les principaux candidats mentionnés incluent le gouverneur de la Fed Lael Brainard et le conseiller économique de la Maison Blanche Jared Bernstein.

Non seulement les répondants pensent que Biden nommera à nouveau Powell, mais 82% pensent qu’il devrait le faire. Le résultat est remarquable car l’enquête montre des désaccords marqués avec certaines politiques de la Fed. Beaucoup pensent que les 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’actifs de la Fed ne sont pas nécessaires pour aider l’économie et que la Fed devrait se resserrer plus tôt face à des dépenses budgétaires beaucoup plus élevées.

Et, à la question de savoir si le risque lié au changement climatique est une mesure appropriée pour guider la Fed dans la supervision des institutions financières, 64% ont répondu que non, tandis que 36% ont répondu que oui. Powell et d’autres membres de la Fed parlent de plus en plus du changement climatique et suggèrent qu’il est important pour les institutions financières de prendre en compte le risque dans leurs portefeuilles de prêts. La Fed demande actuellement aux institutions financières si elles prennent en compte les risques liés au changement climatique et comment. Mais Powell a chargé la Fed de déterminer si elle devrait proposer des mesures plus formelles. Bien que Powell ait déclaré qu’une telle évaluation s’inscrivait bien dans le mandat de la Fed, il a également insisté sur le fait que la Fed n’est pas une agence fédérale qui prendra ou devrait prendre la tête de la lutte contre le changement climatique.