Jerome Hellman, producteur de « Midnight Cowboy », décède à 92 ans

Jerome Hellman, qui a produit « Midnight Cowboy » (1969), le seul film classé X à avoir remporté l’Oscar du meilleur film, et qui a renforcé sa réputation avec d’autres drames durs, comme le film oscarisé « Coming Home », est décédé le 26 mai à son domicile de South Egremont, Mass., dans les Berkshires. Il avait 92 ans. Le décès a été confirmé par son épouse, Elizabeth Empleton Hellman. Presque personne à la cérémonie des Oscars de 1970 ne s’attendait à ce que « Midnight Cowboy » gagne. Le film était l’histoire urbaine granuleuse de Joe Buck (Jon Voight), un jeune Texan beau, naïf et pas particulièrement brillant qui décide de commencer une nouvelle vie à New York en tant que prostitué au service de femmes âgées riches, et Ratso Rizzo (Dustin Hoffman), un escroc du Bronx sale avec une boiterie débilitante qui devient l’allié improbable de Joe. Tourné avec un budget initial de seulement 1 million de dollars, le film comprenait des représentations simples mais loin d’être pornographiques de sexe hétérosexuel et gay, de prostitution et de viol collectif. La cote du film a ensuite été rehaussée à R. Vincent Canby’s revoir dans le New York Times semblait hésiter à faire l’éloge du film, qui était basé sur le roman du même nom de James Leo Herlihy en 1965. C’était « dur et bon à bien des égards », a écrit M. Canby, « lisse, brutal (mais pas brutal) » et « finalement une expérience émouvante ».

M. Hellman n’a même pas pris la peine d’écrire un discours d’acceptation. « Je n’ai probablement dit que 10 mots » après qu’Elizabeth Taylor lui ait remis le trophée, M. Hellman a déclaré au Los Angeles Times en 2005. « Ce devait être le discours le plus court de l’histoire des Oscars. » Toute la carrière de producteur de films de M. Hellman consistait en sept films, mais ils lui ont valu six Oscars, sans parler de 11 nominations supplémentaires. Trois Oscars étaient pour « Midnight Cowboy » ; John Schlesinger a également remporté le prix du meilleur réalisateur et Sel de Waldo pour le scénario le mieux adapté. Les trois autres – pour le meilleur acteur, la meilleure actrice et le meilleur scénario original – étaient pour « Coming Home » (1978), un drame ambitieux réalisé par Hal Ashby. M. Voight et Jane Fonda ont joué dans le film, lui en tant que vétéran paraplégique de la guerre du Vietnam avec une conscience sociale, et elle en tant qu’épouse de militaire qui devient son amante tandis que son mari conservateur est déployé dans la même guerre. .

Entre ces deux succès, « The Day of the Locust » (1975), également réalisé par M. Schlesinger, était une toute autre histoire. Basé sur le roman de Nathanael West, situé en marge du Hollywood des années 1930, c’était l’histoire déprimante d’une terre promise séduisante mais entachée où certaines personnes ont échoué et d’autres sont mortes. William Atherton, Donald Sutherland et Karen Black ont ​​joué respectivement le rôle d’un designer de l’Ivy League, d’un comptable sexuellement réprimé et d’une starlette sans talent.

De nombreux critiques ont trouvé le film rebutant, et il n’a pas bien marché au box-office. Pauline Kael du New Yorker a déclaré qu’il n’avait « pas de centre émotionnel ». Bien que Roger Ebert du Chicago Sun-Times ait adoré la performance de M. Sutherland, il a trouvé la plupart des personnages trop clairement condamnés à s’en soucier. Mais M. Canby a écrit dans The Times que le film était « à bien des égards remarquable », déclarant que son sujet était une métaphore du déclin de la civilisation occidentale et « de la misère en tant que mode de vie ». Judith Crist, alors critique de cinéma fondatrice acclamée pour le magazine New York, a fait l’éloge de « The Day of the Locust » dans une critique pleine page. « Si brillant est » ce film, a-t-elle commencé, « si éblouissant et déchirant son impact, si impuissants sont les superlatifs qu’il évoque » qu’on a presque envie d’éviter de le regarder directement, comme une éclipse solaire. Elle a conclu: « L’appeler le meilleur film de ces dernières années, c’est le minimiser. » Le National Board of Review l’a nommé l’un des 10 meilleurs films de l’année. Jérôme Hellman est né le 4 septembre 1928 à Manhattan, le deuxième enfant d’Abraham J. Hellman, un courtier d’assurance né en Roumanie, et d’Ethel (Greenstein) Hellman. Après le lycée, il a servi deux ans dans le Corps des Marines, puis a commencé sa vie professionnelle en tant que messager dans le bureau new-yorkais d’Ashley-Steiner, une agence artistique. Il gravit les échelons et fonda sa propre agence en 1957, avant l’âge de 30 ans. Mais il vendit cette entreprise en 1963 et devint producteur de cinéma à temps plein, à commencer par la comédie de George Roy Hill « Le monde d’Henry Orient » (1964) . Peter Vendeurs a joué le rôle titre, un pianiste de concert new-yorkais qui essaie d’initier une liaison avec une femme mariée mais est harcelé par deux adolescentes en adoration. Le film a été à la fois bien commenté et un succès. Ses autres films en tant que producteur étaient « A Fine Madness » d’Irvin Kershner (1966), mettant en vedette Sean Connery en tant que poète avec Writer’s Block, et « Promises in the Dark » (1979), mettant en vedette Marsha Mason en tant que médecin traitant un adolescent atteint de cancer. C’était le seul film que M. Hellman ait jamais réalisé, et seulement parce que M. Schlesinger, qui devait le faire, avait abandonné.

Le dernier film de M. Hellman était « The Mosquito Coast » (1986), réalisé par Peter Weir d’après le roman de Paul Theroux sur un inventeur qui déménage sur une île tropicale avec sa famille, tente de créer une utopie et échoue. Harrison Ford a joué le rôle principal. Image M. Hellman en 2009. À un moment donné, il a décrit ses films précédents comme « uniques, différents, pleins de risques, problématiques ». Crédit… Neilson Barnard/Getty Images M. Hellman a été marié à Joanne Fox de 1957 à 1966 et à Nancy Ellison, une photographe, de 1973 à 1991. En plus de sa troisième épouse, une promotrice de films qu’il a épousée en 2001, ses survivants comprennent un fils, JR; une fille, Jenny Hellman ; et un petit-fils. Les auteurs et les commentateurs ont considéré M. Hellman comme une force motrice dans la création de ce que certains ont appelé le Nouvel Hollywood des années 1970, où le pouvoir est passé des comités des grands studios aux cinéastes indépendants avec un but précis. Mais l’époque n’a pas duré longtemps. En 1982, dans une interview au New York Times, il a décrit les films qu’il avait réalisés jusque-là comme « uniques, différents, pleins de risques, problématiques ». « Les gens ne peuvent tout simplement pas croire qu’après le succès de ‘Coming Home’, je ne pouvais pas faire ce que je voulais », a observé M. Hellman. Mais les studios, a-t-il dit, étaient désormais dirigés par des types d’entreprises qui avaient besoin que chaque film soit un blockbuster. « Tout ce que mon succès m’a apporté, c’est le luxe d’un accès immédiat aux cadres supérieurs », a-t-il déclaré.