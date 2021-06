Jérôme Guillen, ex-Tesla exec, ventes d’actions après le départ du 3 juin

L’ancien dirigeant de Tesla, Jerome Guillen, a vendu plus de 270 millions de dollars d’actions en exerçant des options d’achat d’actions après son départ le 3 juin, selon dépôts récents auprès de la Securities and Exchange Commission.

Guillen est devenu président de l’automobile au troisième trimestre de 2018, supervisant toutes les activités automobiles de Tesla. Au cours de son mandat, la société a ouvert sa première usine à l’étranger à Shanghai, a élargi ses partenariats d’approvisionnement en cellules de batterie et a commencé à produire en série le modèle Y. Mais Tesla a également dû faire face à des problèmes de qualité, des rappels et des pénuries de pièces sous Guillen qui ont considérablement limité la production – n’a produit aucun véhicule Model S et X au cours du premier trimestre de l’année avant qu’il ne quitte son poste.

Tesla l’a nommé président du camionnage lourd en mars de cette année, et en juin, Guillen a quitté l’entreprise. Les circonstances exactes de son départ n’ont pas été divulguées.

Selon Ben Silverman, directeur de recherche à InsiderScore, les documents indiquent que Guillen a exercé des options sur 451 118 actions de Tesla et a probablement vendu les actions sous-jacentes pour un produit brut de 274,1 millions de dollars.

Après cela, il lui restait 75 780 options exerçables, estime Silverman.

Les dirigeants de Tesla ne bénéficient d’aucun traitement spécial lorsqu’ils partent. En termes plus formels, ce sont des employés à volonté sans indemnité de départ garantie ni acquisition accélérée des capitaux propres s’ils démissionnent ou sont licenciés, a noté Silverman.

Guillen avait environ 442 millions de dollars d’options non acquises et d’actions restreintes non acquises lorsqu’il est parti, selon l’analyse d’InsiderScore. Les documents indiquent qu’il avait également 1 212 actions restreintes qui auraient été acquises deux jours seulement après son dernier jour chez Tesla et auraient valu près de 700 000 $.