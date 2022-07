Jerome Blake de Kelowna sprinte vers la victoire avec l’équipe canadienne

Jerome Blake de Kelowna et son équipe de relais se sont retrouvés victorieux samedi (23 juillet) dans une course de photo-finish.

Le Canada a remporté la médaille d’or au relais 4 × 100 m masculin aux Championnats du monde d’athlétisme qui se déroulent en Oregon.

Blake, aux côtés d’Aaron Brown, Brendon Rodney et Andre De Grasse, s’est retrouvé dans une course serrée avec les États-Unis qui ont remporté l’argent.

En fin de compte, l’équipe du Canada a gagné avec un temps de 37,48 secondes.

