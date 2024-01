Jerod Mayo donne un aperçu des entretiens avec le coordinateur des Patriots

L’une des tâches les plus importantes de Jerod Mayo après avoir pris ses fonctions d’entraîneur-chef des New England Patriots est de constituer son équipe, et il n’a pas perdu de temps pour se lancer.







Dix jours après avoir été annoncé comme successeur de Bill Belichick, son équipe a déjà été en contact avec neuf candidats pour combler les postes de coordonnateur offensif, défensif et des équipes spéciales. Mayo a expliqué lundi que tous les entretiens ont été de nature virtuelle jusqu’à présent, mais que des rencontres personnelles suivront bientôt.

“Ces entretiens, nous ne faisons que commencer le processus”, a-t-il déclaré à WEEI. Le spectacle de Greg Hill. « Jusqu’à présent, ils ont tous été des Zoom. Nous allons amener du monde cette semaine. En même temps, vous souhaitez embaucher des personnes que vous aimez et qui excellent dans leur travail. Les entretiens Zoom sont des questions plus philosophiques, et pas vraiment des X et des Os. Quand ils arrivent ici, c’est à ce moment-là que les X et les Os se mettent en route.

Mayo a récemment souligné qu’il essayait de finaliser son équipe le plus rapidement possible, et le large réseau qu’il a ratissé jusqu’à présent le suggère.

Les Patriots ont demandé des entretiens avec Tem Lukabu, Christian Parker et Michael Hodges pour leur poste de coordinateur défensif, et se sont également entretenus avec le candidat interne DeMarcus Covington. De plus, ils ont un œil sur Marquice Williams, Jeremy Springer et Thomas McGaughey pour les entraîneurs des équipes spéciales, ainsi que Nick Caley et Zac Robinson pour les coordonnateurs offensifs.

Mayo a confirmé l’entretien rapporté avec Caley lundi et a également noté que deux membres du front office l’assistaient. Le directeur du personnel des joueurs Matt Groh et le directeur du recrutement Eliot Wolf sont également impliqués dans la constitution du personnel d’entraîneurs.

Reste à savoir qui en fera éventuellement partie. Deux des plus grands noms à surveiller sont l’entraîneur des secondeurs des Patriots et co-coordonnateur défensif de facto Steve Belichick ainsi que son frère, l’entraîneur de la sécurité Brian.

Les Patriots ont proposé une offre aux deux, mais Mayo a déclaré que la situation restait fluide à ce stade.

“Nous entretenons une excellente relation”, a-t-il déclaré à propos des fils de Bill Belichick. « Ils ont la possibilité de rester. Ils ont également la possibilité d’accompagner leur père s’ils le souhaitent. Je suis encore en train de le traverser. J’ai une bonne relation avec eux deux. Ce sont d’excellents entraîneurs et nous verrons ce qui se passera.

Jusqu’à présent, le seul départ signalé du personnel d’entraîneurs est Bill O’Brien. Le coordinateur offensif occupera le même poste à Ohio State en 2024.

