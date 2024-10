LONDRES — Les Jaguars de Jacksonville ont trouvé la zone des buts pour la dernière fois dimanche, ce touché garantissant que la dernière défaite des New England Patriots se terminerait de manière éclatante, comme tant d’autres. À environ 35 mètres de là, l’entraîneur Jerod Mayo a retiré son casque et a regardé autour du stade de Wembley, ne voyant rien ni tout, laissé incrédule devant le jeu de son équipe.

Mayo a accepté ce poste sur une vague d’optimisme avec une franchise qui avait cruellement besoin de changement après près d’un quart de siècle sous Bill Belichick. Maintenant, après sept matchs après son mandat, les Patriots établissent des records de futilité jamais vus depuis des décennies. Ils ont perdu leur sixième match consécutif dimanche, un coup de pied à l’ancienne 32-16 délivré par une équipe des Jaguars qui semblait sur le point d’abandonner son entraîneur. Les Pats n’en avaient pas perdu autant d’affilée depuis 1993.

En marge, Mayo ressemblait à un homme dépourvu de réponses. Il a dû être furieux – un ancien secondeur intermédiaire coriace et qui arrête la course, entraînant maintenant une équipe qui ne veut pas ou ne peut pas arrêter la course.

Quelques minutes plus tard, après le coup de sifflet final miséricordieux, Mayo est arrivé pour faire face aux médias avec un plan. Il a qualifié ses Patriots de l’une des pires choses que l’on puisse appeler les joueurs de football.

« Nous sommes une équipe de football doux à tous les niveaux », a-t-il déclaré dans une déclaration liminaire spontanée.

Jerod Mayo est clairement frustré : « Nous sommes une équipe de football soft à tous les niveaux. » pic.twitter.com/e07iO7eCMa – Tchad Graff (@ChadGraff) 20 octobre 2024

Mayo a entraîné avec lui de nombreux départs de son prédécesseur et ancien mentor, mais cette conférence de presse a semblé remarquable. Belichick disait souvent que les matchs de la NFL étaient perdus par les entraîneurs et gagnés par les joueurs. Pourtant, Mayo a estimé que les Patriots étaient dans une situation si désespérée que la meilleure voie était de rappeler à son équipe sept matchs dans une saison de reconstruction.

Peut-être que ça marchera. Peut-être que les Patriots trouveront comment arrêter la course, et peut-être qu’appeler les joueurs les motivera à travailler plus dur. Peut-être que cela les aidera à se frayer un chemin, disons, vers un record de 5 à 12.

Ou peut-être que les températures continueront d’augmenter pour une équipe qui savait qu’elle n’était pas prête pour les séries éliminatoires mais qui s’attendait à être au moins compétente, une équipe qui doit maintenant ramasser les morceaux au milieu d’une saison qui se déroule rapidement.

Au cours de cette même conférence de presse, Mayo a déclaré que l’équipe avait besoin de plus de la part du choix de deuxième ronde Ja’Lynn Polk, qui connaît une saison recrue lente et fait face à beaucoup trop de pertes. Le receveur de 22 ans n’a réussi aucun attrapé sur trois cibles et a quitté le match tard en raison d’une blessure à la tête. Vingt minutes plus tard, Polk a posté «…» sur Instagram avec un signe de paix.

Ja’Lynn Polk sur Instagram : pic.twitter.com/qqL8iX57wh – Chris Mason (@ByChrisMason) 20 octobre 2024

Dans le vestiaire, les joueurs défensifs hésitaient à décomposer leurs problématiques face à la course. Les Jaguars ont devancé les Patriots de 171 verges à 38 et de 4,4 verges par course à 2,5.

« Nous devons simplement être meilleurs », a déclaré le secondeur Jahlani Tavai, dont les difficultés constituaient une grande partie du problème.

Les Patriots savaient qu’ils n’allaient pas être excellents lors de la première année de Mayo, mais ils étaient convaincus qu’ils pouvaient bien faire deux choses : faire passer le ballon et arrêter la course. Le reste, ils pouvaient le comprendre, ils le supposaient.

Au lieu de cela, les Patriots sont exposés précisément dans ces deux domaines, ce qui les laisse brisés et sans identité. C’est mauvais quand les 18 verges au sol du quart-arrière recrue Drake Maye correspondent au total de Rhamondre Stevenson, le joueur à qui vous venez de donner une prolongation de contrat lucrative pour devenir le porteur de ballon de l’équipe.

Pendant ce temps, la défense contre la course de la Nouvelle-Angleterre a été complètement mutilée dimanche. Les Jaguars ont regardé de l’autre côté de la ligne de mêlée et ont vu une équipe qu’ils pouvaient intimider. À un moment donné, ils ont lancé le ballon 18 fois de suite et sur 23 des 24 jeux. Et les Patriots ne pouvaient rien faire pour l’arrêter. C’est ainsi que Jacksonville a organisé un entraînement démoralisant de 11 minutes et 24 secondes – qui s’est terminé, ironiquement, avec les Pats les arrêtant sur la ligne des 6 verges – qui était la plus longue possession de la NFL depuis plus de deux ans.

C’est probablement le domaine le plus troublant. L’offensive avait de faibles attentes et Maye montre suffisamment de progrès pour offrir un peu d’optimisme si vous regardez la situation dans son ensemble. Mais la défense était censée être entre de bonnes mains, même après le départ de Belichick, grâce à Mayo.

Quel que soit le nouveau coordinateur que DeMarcus Covington essaie, cela n’a pas fonctionné. Alors, est-il temps pour l’entraîneur-chef de prendre essentiellement en charge ce côté du ballon et de devenir le responsable du jeu défensif ?

« D’où je me trouvais, même lorsque nous sommes sur la bonne voie, (les joueurs) ne font pas leur travail », a déclaré Mayo, précisant clairement où il imputait la faute.

EN DIRECT : Conférences de presse d’après-match des Patriots : https://t.co/Ki5fS8CaXu – Patriots de la Nouvelle-Angleterre (@Patriots) 20 octobre 2024

C’est une stratégie intéressante pour un entraîneur qui s’est rapidement forgé une réputation d’entraîneur de joueurs même s’il a repoussé ce titre.

D’un côté, c’est peut-être la bonne décision pour Mayo de mettre le pied à terre et de montrer que ce ne sera pas uniquement des glaces et des tapes dans le dos pour ses joueurs. D’un autre côté, pour insister encore une fois sur ce point, nous sommes Sept jeux dans le mandat de Mayo. C’est très tôt pour qualifier son équipe de douce.

C’est pourquoi la pression va monter en puissance sur Mayo et ses entraîneurs. Tout le monde sait que le roster avec lequel ils travaillent n’est pas génial. Il y a des critiques distinctes – mais méritées – à l’encontre du directeur général de facto Eliot Wolf et du front office pour avoir essentiellement re-signé tout le monde d’une équipe à quatre victoires et pensé qu’ils en avaient fait assez pour résoudre la ligne offensive. Pourtant, l’équipe continue de commettre des erreurs stupides et cherche des réponses dès que l’adversaire fait un ajustement.

Les Patriots avaient un bon plan dès le départ dimanche et ont pris une avance de 10-0. Ils ont ensuite accordé 25 points consécutifs sans plan clair pour renverser la situation. Après le premier quart-temps, l’offensive d’Alex Van Pelt semblait stagner. La défense de Covington ne peut pas arrêter la course ni précipiter le passeur.

Cela laisse les Patriots sans identité et coincés au bas de la ligue. Ils ne se contentent pas de perdre, ils se font aussi exploser. Ils n’ont pas seulement du mal à arrêter la course, ils regardent les Jaguars (les Jaguars !) battre des records d’efficacité offensive.

Seulement sept matchs après le début du mandat de leur nouvel entraîneur, les Patriots ont l’impression d’être à la croisée des chemins parce que le gars qui dirige le spectacle vient de qualifier toute l’équipe de molle.

