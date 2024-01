Jerod Mayo décrit l’approche des Patriots en matière d’agence libre et de repêchage de la NFL

Les New England Patriots devraient entrer dans l’intersaison de la NFL avec environ 70 millions de dollars de plafond, ce qui les classe actuellement parmi les cinq meilleures équipes de la ligue. Selon le nouvel entraîneur-chef Jerod Mayo, ils sont prêts à l’utiliser.







“Nous recrutons des talents à 1 000 pour cent”, a déclaré Mayo lundi sur WEEI. Le spectacle de Greg Hill. « Nous disposons de beaucoup d’espace de capitalisation – et de liquidités. Nous sommes prêts à dépenser de l’argent !

Les dépenses en espèces de la Nouvelle-Angleterre ont été considérablement amplifiées au cours des dernières intersaisons. Après avoir dépensé une somme d’argent record au cours de l’intersaison 2021, les Patriots se sont classés 31e de la ligue en termes de dépenses en espèces la saison dernière.

Comme Bill Belichick l’a souvent souligné, il pensait que les dépenses jusqu’au plafond étaient plus pertinentes que le total des liquidités dépensées. Quoi qu’il en soit, Mayo a clairement indiqué qu’il n’avait aucune restriction quant à la propriété que l’équipe dépenserait.

En plus d’utiliser leurs ressources financières pour améliorer la liste, le choix n ° 3 de la Nouvelle-Angleterre au repêchage de la NFL pourrait être leur plus grand atout. Lundi, le nouvel entraîneur-chef a réitéré qu’il viserait un poste premium.

“Nous allons prendre le meilleur joueur disponible pour répondre aux plus grands besoins de l’équipe”, a-t-il déclaré. “C’est ce que nous allons faire.”

Alors que Mayo a ajouté plus tard que le poste de quart-arrière était un domaine nécessaire, il a également ajouté la ligne offensive et le receveur à la liste. La Nouvelle-Angleterre est prête à ce que ses deux plaqués de départ, Trent Brown et Michael Onwenu, soient en agence libre et manquent de meneurs de jeu au poste de receveur.

Alors que les Patriots entament leur reconstruction, il est clair qu’une approche plus collaborative entre le personnel d’entraîneurs et le service du personnel aura lieu. Lorsqu’il est temps de remettre les brouillons et de signer les contrats, Mayo sait que chaque décision ne peut pas provenir d’une décision anonyme.

« Je ne pense pas que l’on puisse amener l’ensemble de l’organisation à voir les choses de la même manière. Ils peuvent voir le poste dont nous avons besoin comme « nous avons besoin d’un quart-arrière », « nous avons besoin d’un porteur de ballon » ou « nous avons besoin d’un receveur » », a déclaré Mayo sur WEEI. « En même temps, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans ces choix. Nous évaluerons ces joueurs, mais nous avons également un service de recrutement qui est également payé pour faire beaucoup de choses. En fin de compte, nous devons prendre une décision et nous en sommes responsables.

Peu importe les joueurs qui seront finalement recrutés, Mayo pense que son équipe sera meilleure sur le terrain lors de sa première saison.

“Je suis assez confiant que nous serons meilleurs l’année prochaine”, a déclaré Mayo. “Je ressens cela… nous allons gagner plus de matchs – je le dis.”

