Jermaine Jenas CLAMMÉ pour les commentaires « honteux » d’Arsenal contre Tottenham

Jermaine Jenas a été critiqué par une organisation caritative de soutien aux arbitres pour avoir visé des « abus » contre l’arbitre Robert Jones lors du derby du nord de Londres dimanche entre Arsenal et Tottenham.

Les Gunners et les Spurs ont disputé un match nul 2-2 passionnant à l’Emirates Stadium, où les hôtes ont écopé d’un penalty en seconde période après un contrôle VAR pour un handball de Cristian Romero.

Et la décision de Jones de pointer du doigt l’endroit après avoir consulté le moniteur a exaspéré Jenas, qui a utilisé Twitter pour exprimer sa colère.

Robert Jones prenait en charge son premier derby du nord de Londres (Crédit image : Getty Images)

L’ancien milieu de terrain des Spurs devenu présentateur et expert a écrit : « C’est une merde totale d’arbitre ! Ils ruinent tous notre jeu ! »

Et, en réponse à une réaction négative contre son poste initial, Jenas a ajouté : « Cela arrivera à Arsenal à un moment donné cette année ! Si cela prend autant de temps après l’avoir regardé encore et encore… alors ce n’est pas un stylo. »

Le mois dernier, l’ancien international anglais a été choisi pour diriger la campagne « Aimez le football, protégez le jeu » – une initiative lancée pour améliorer la conduite des joueurs et des entraîneurs, notamment en ce qui concerne leur traitement des arbitres.

En tant que tel, Ref Support UK a condamné l’explosion de Jenas. Le directeur général de l’association a déclaré :

« C’était vraiment honteux de la part de Jermaine Jenas. Une semaine, il est payé par la FA et d’autres organismes de football pour mener une campagne contre les abus envers les arbitres, la semaine suivante, il publie des messages abusifs à propos d’un arbitre.

«Le seul spectacle [the BBC current affairs programme that Jenas presents] a même publié des articles sur les abus en ligne contre les officiels de match. Je ne pense pas non plus que cela ajoute à l’image de la BBC ; c’est totalement inapproprié. Ce genre de chose se termine par ce que nous avons vu arriver à Anthony Taylor la saison dernière lorsque sa famille a été harcelée à l’aéroport après avoir été critiquée par José Mourinho après la finale de la Ligue Europa.

