Jermaine Dupri répond aux critiques de l’hymne F *** Boy de dvsn

Le morceau toxique de dvsn, “If I Get Caught”, fait vibrer les rues des réseaux sociaux. La chanson aborde la question de l’infidélité et proclame que la tricherie n’est pas un indicateur de l’amour – ou de l’absence d’amour – pour son partenaire.

Jermaine Dupri n’est pas là pour les critiques sévères. Il a tweeté “Les gens que je vois avec quelque chose de mal à dire sur [the songs] Je suis sûr que je n’ai jamais écouté de blues et si vous n’avez jamais écouté de blues, alors vous êtes musicalement aveugle dans mon livre et ne pouvez pas voir ce que nous avons fait.

Certaines remarques ont été faites. La toxicité est clairement ancrée dans de nombreux tubes de blues et profondément dans le genre Hip Hop. La chanson de dvsn, produite par Durpri, échantillonne “Song Cry” de Jay.

Dans la chanson de Jigga, il explique comment il a trompé et négligé sa petite amie, mais a estimé qu’elle avait pris beaucoup de temps lorsqu’elle avait un “ami spécial”.

“Je sais que la vie d’an *** a c’était fou

Mais tu ne récupères pas un *** comme ça

Merde, je suis un homme fier, tu ne fais pas de merde comme ça

Tu ne viens pas de ramasser et de partir et de me laisser malade comme ça

Tu ne jettes pas ce que nous avions, juste comme ça

J’étais juste en train de baiser ces filles, j’allais revenir tout de suite”

Ces hommes et leurs égos.

Sur le morceau, dvsn, de son vrai nom Daniel Daley, chante : “Je sais, je sais que tu ne vas pas laisser un petit bordel gâcher tout ça/Don’t let one error take all this away.”

Oui, cela donne clairement de la misogynie et de la toxicité. Certains soutiennent qu’il valorise l’infidélité et influence les jeunes hommes à naviguer dans leurs relations de la même manière.

DVSN a répondu aux critiques en disant que c’était simplement sa “vérité”.

N’est-ce pas à cela que sert la musique ? Une plate-forme permettant aux artistes d’exprimer leur vérité, qu’elle soit bonne ou mauvaise.

La vérité est parfois toxique.

Beaucoup de gens (principalement des femmes) détestent le fait qu’il glorifie et justifie son comportement. Vous ne pouvez pas dire à une femme qui a été marquée par un ex infidèle de prendre les paroles à la légère – c’est déclenchant.

Les hommes ne comprennent souvent pas à quel point la tricherie peut profondément affecter la santé mentale des femmes. Certaines des plus belles femmes se sentent peu attirantes et inadéquates après que leur partenaire les a quittées. Ils commencent à remettre en question leur valeur et leur valeur. Les femmes (et les hommes) doivent souvent suivre une thérapie pour se remettre de la trahison qu’ils ont subie aux mains de leurs amants.

Donc, pour eux, ce n’est pas qu’une chanson. C’est un homme qui les éclaire sous forme mélodique. Quelqu’un leur disant que mettre fin à une relation après que leur partenaire a été infidèle est injustifiable. Comme si tricher ne devait pas être un facteur décisif.

Pour ces hommes, je dis que la monogamie n’est peut-être pas le meilleur choix pour vous – pensez au polyamour. C’est peut-être un meilleur ajustement.

dvsn a fait savoir aux fans que “Si je me fais prendre” n’est que le “chapitre un” d’une histoire beaucoup plus large. Je suis curieux de savoir quelle sera la piste de suivi et intéressé de voir s’il sera tout aussi sensationnaliste et provocateur d’opinion que ce single.