Jermaine Dupri et Diddy s’affronteront dans une bataille “coup pour coup”

Si tu veux danser, ils vont te faire danser… jusqu’à ce que tu ne puisses plus t’arrêter.

Jermaine Dupri et Diddy s’affronteront dans une bataille “Hit For Hit”

Ça arrive enfin ! Le Verzuz que nous attendions a été annoncé… encore une fois. Les hitmakers légendaires Jermaine Dupri et Sean “Diddy” Combs doivent s’affronter “coup pour coup” dans un Atlanta Verzuz.

Le percutant fondateur de So So Def, Jermaine Dupri, a fait la dernière annonce ce week-end, sur scène au ONE Musicfest à Atlanta.

“Je dis ça pour vous faire savoir, le So So Def et Bad Boy Verzuz est passe,”

Les poids lourds du hip-hop ont commencé à parler d’une bataille de rap en août lorsqu’ils se sont rejoints lors d’une session en direct sur Instagram. Tout en débattant de l’état actuel du RnB, des coups de feu amicaux ont été tirés de Brother Love.

“JD, si tu veux cette fumée, tu peux obtenir cette fumée à tout moment“

En raison d’un procès en cours entre Verzuz créateurs Timbaland et Swizz Beats et Triller qui ont acquis la plateforme en 2021, Diddy s’est exclamé que la bataille serait coup pour coup, mais séparée de la Verzuz marque, par respect pour Tim et Swizz.

“Puisque nous ne f ** kin ‘avec Verzuz plus depuis parce qu’ils f ** kin’ avec nos garçons, nous n’avons pas besoin de nous affronter … Rassemblons-nous et faisons ce Bad Boy, So So Def à Atlanta… Ce n’est pas du Verzuz, c’est juste coup pour coup.

Selon Ambianceles deux parties ont depuis renégocié les termes de leur accord, Timbaland et Swizz ont hâte de reprendre leur série de performances live opposant les plus grands noms du Hip-Hop et du R&B.

Les fans n’ont pas hésité à se rendre sur Twitter pour réagir à l’annonce d’un duel Bad Boy/So So Def.

La question évidente parmi les fans est de savoir quels bangers ils peuvent sortir du coffre-fort. Voici quelques-uns de nos favoris et prédictions.

Mauvais garçon

P. Diddy feat. Ginuwine, Loon & Mario Winans – ‘J’ai besoin d’une fille Pt. 2’

Black Rob – ‘Ouah!’

Exploit total. Notorious BIG – ‘Tu ne vois pas?’

Notorious BIG – “Une chance de plus / Reste avec moi (Remix)”

Notorious BIG – ‘Big Poppa’

Faith Evans – ‘L’amour comme ça’

Notorious BIG – ‘Hypnotiser’

L’exploit de Lox. Lil Kim & DMX – ‘Argent, pouvoir et respect’

Notorious BIG – “Qui a tiré sur toi?”

BIG exploit notoire. Puff Daddy & Mase – ‘Problèmes de Mo Money Mo’

Tellement tellement défini

Jagged Edge f/ Rev. Run “Marions-nous (Remix)” (2000)

Dem Franchize Boyz f/ Peanut et Charlay “Lean Wit It, Rock Wit It” (2006)

Anthony Hamilton “Charlène” (2003)

Xscape “À qui puis-je courir” (1995)

Jagged Edge “Promise” (2000)

INOJ “Je t’aime” (1997)

Jermaine Dupri f/ Ludacris “Bienvenue à Atlanta” (2001)

Jagged Edge f/ Nelly “Where the Party At” (2001)

Qui pense remportera le W dans un Bad Boy/So So Def Verzuz Battle ?