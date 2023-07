Jermain Defoe veut entraîner le Toronto FC

Certaines personnes ont été surprises, et d’autres ont été excitées au début de 2014 lorsqu’il a été annoncé que l’attaquant anglais Jermain Defoe rejoindrait le Toronto FC de la Major League Soccer (MLS).

Le Toronto FC espérait ajouter de la puissance de star et des capacités de buteur lorsqu’il a signé Defoe, connu pour son brio devant le but et son mandat remarquable dans des équipes comme Tottenham Hotspur et Portsmouth.

Les fidèles de Toronto ont eu droit à une introduction spectaculaire à Defoe. Son transfert supposé de 7,7 millions de dollars faisait partie d’un effort de marketing «Bloody Big Deal», qui signalait l’intention du club de devenir une puissance importante dans la Major League Soccer.

Le mandat de Defoe à Toronto a été court

Defoe a joué 19 matchs pour Toronto, marquant 11 buts. Il est devenu un favori des fans en raison de son incroyable capacité à marquer lorsqu’il est placé dans la meilleure position pour le faire. Bien qu’il ait raté un temps considérable tout au long de la saison en raison d’un problème récurrent à l’aine, il a tout de même réalisé une impressionnante moyenne de buts.

Cependant, il y a eu des difficultés tout au long de la saison. Il y avait de la curiosité concernant son avenir avec le club après que la blessure ait limité sa participation et il y avait une rumeur d’un écart entre lui et l’ancien manager Ryan Nelsen.

L’expérience de Defoe en MLS a encore été gâchée par le fait que le Toronto FC a raté les séries éliminatoires malgré de grandes attentes.

Avec la fin de la campagne 2014, le séjour de Defoe au Canada a pris fin. Son bref passage dans la Major League Soccer a été écourté après avoir signé avec Sunderland cet été. La promesse et la déception ont marqué le mandat de l’attaquant.

Un ex-joueur veut maintenant entraîner les Reds un jour

L’année dernière, le joueur de 40 ans a décidé de prendre sa retraite. Dans une nouvelle série de podcasts pour BBC Radio 5 Live, Jermain Defoe parle de sa vie au-delà du football et de ses espoirs de gérer un jour l’équipe BMO Field.

« J’adorerais gérer Toronto. Des installations incroyables, des fans incroyables. La ville était… J’ai dit à tout le monde : « Vous devez aller à Toronto ». Je l’ai aimé. Ils aimaient les Canadiens. Si quelqu’un dit que nous avons découvert que j’avais l’opportunité de gérer, d’aller là-bas et d’être entraîneur ou quoi que ce soit, j’adorerais y retourner.

« Donc, si j’ai l’opportunité de gérer à l’étranger, bien sûr, vous devez tout peser et vous connaissez le pour et le contre, mais ce n’est pas quelque chose que je veux dire non, je ne le ferai jamais. Cela dépend juste du, dépend du club, dépend du projet, etc. Mais oui, bien sûr, je le ferai. Si cela doit m’aider à me rendre là où je dois me rendre, alors je le ferai. Pour arriver au sommet.

Crédit photo : IMAGO / Xinhua