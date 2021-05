Jermain Defoe: Steven Gerrard dit que les Rangers ont entamé des discussions avec l’attaquant sur l’avenir du club | Actualités du football

Steven Gerrard a révélé que les Rangers avaient entamé des discussions avec Jermain Defoe alors qu’ils planifiaient la prochaine étape de la carrière de l’attaquant.

L’ancien attaquant anglais de 38 ans a prouvé qu’il pouvait encore jouer un rôle pour les nouveaux champions de Gerrard en terminant la victoire 4-1 de Old Firm dimanche contre le Celtic avec un but dans le temps additionnel. Sa première frappe en derby était le sixième but de Defoe en 18 sorties cette saison.

Mais avec le contrat Ibrox de Defoe expirant en juin, il a été lié à un retour potentiel à Sunderland, si l’équipe de Lee Johnson devait sceller la promotion au championnat à travers les barrages de la League One.

Cependant, Defoe s’est également ouvert sur son désir de devenir entraîneur alors qu’il termine sa carrière de joueur. Maintenant, Gerrard a confirmé que des discussions avaient eu lieu pour tracer l’avenir du joueur.

« Il va sans dire que Jermain Defoe est quelqu’un pour qui j’ai le plus grand respect et l’admiration », a déclaré le patron des Rangers.

« Il a été un joueur formidable. Il a eu une belle carrière. Le faire monter ici en premier lieu était quelque chose que je tenais à faire, parce que je savais qu’il aiderait le groupe dans la façon dont il va gérer ses affaires. professionnel.

« Nous sommes actuellement en pourparlers avec Jermain sur la suite pour Jermain. Mais nous voulons être vraiment respectueux, nous voulons lui donner le temps de prendre ses propres décisions.

Defoe a marqué le dernier but des Rangers lors de la victoire 4-1 de dimanche contre le Celtic



«Je pense qu’il est à un stade de sa vie où nous allons écouter Jermain et voir ce qu’il veut faire pour aller de l’avant.

« Nous partirons de là. Je ne pense pas que ce soit juste pour moi de divulguer maintenant ce qui a été dit de mon point de vue et du sien. Mais nous respecterons certainement Jermain en termes de ses propres décisions pour aller de l’avant. »

Gerrard a également exprimé sa soif de succès après avoir échantillonné les scènes qui ont suivi le triomphe du titre des Rangers le mois dernier.

« Au début de la saison, le simple fait de revenir sur le terrain d’entraînement et à l’entraînement était un véritable sommet », a-t-il déclaré.

« J’ai eu une très bonne impression de la saison. Nous avons eu beaucoup de discussions pendant le lock-out, beaucoup de face à face et de rencontres de groupe avec l’équipe.

« J’ai eu un sentiment vraiment spécial de la part des joueurs. Mais évidemment la nuit du match de St Mirren quand nous l’avons dépassé du point de vue des 55 ans (55e titre de champion des Rangers), je pense que cela a été mon meilleur sentiment aux Rangers. par un long

chemin.

«Cela m’a donné l’envie d’aller et d’essayer de bâtir là-dessus maintenant et d’en faire plus.

Gerrard révèle les conseils de Jurgen Klopp avant de rejoindre les Rangers

Gerrard se souvient encore des conseils qu’il a reçus de Jurgen Klopp avant de devenir manager des Rangers en 2018.

Cela fait trois ans que Gerrard a pris la direction d’Ibrox et marquera cette étape avec style lorsque les Rangers soulèveront le trophée de la Premiership pour la première fois en dix ans.

Mais le joueur de 40 ans ne se laissera pas trop emporter grâce à une conversation avec Klopp alors qu’il était encore à Liverpool.

Gerrard a dit Sky Sports: « Je me souviens d’avoir eu une conversation avec Jurgen sur la gestion avant même de prendre ce rôle – ‘quelles sont certaines des choses clés que vous pouvez me dire? Que puis-je retenir de vous qui m’aidera à aller de l’avant?’

« Il a toujours dit d’essayer d’être aussi équilibré que possible. Maintenant, je sais exactement pourquoi il a dit cela.

« Parce que ce voyage vous emmène partout – des sentiments incroyables, mais il m’a aussi abattu. »

Gerrard prévoit de s’asseoir et d’analyser la saison dans quelques semaines, mais dit que les pensées vont rapidement se tourner vers la prochaine campagne.

« Je serai extrêmement fier de ce que nous avons accompli, je me réinitialiserai et je ferai tout ce que je dois faire en arrière-plan pour essayer de rendre ce groupe aussi fort et compétitif que possible », a-t-il déclaré.

« Je suis aussi ambitieux que quiconque lié à ce club. Je veux essayer d’obtenir ce club de football de la Ligue des champions et défendre notre titre avec notre vie, et je veux redresser la coupe car cela ne va pas bien avec. moi.

« Je veux revenir en pré-saison avec de bonnes chances de réussir, c’est tout ce que je demande. J’espère que le conseil d’administration me soutiendra et nous repartirons. »