Jeremy Swayman sur le mandat des Bruins : « Je ne veux pas que ça se termine »

Le gardien de but agent libre restreint Jeremy Swayman, actuellement dans une impasse contractuelle controversée avec Boston, a déclaré qu’il ferait « tout ce qui est en mon pouvoir pour être un Bruin pendant longtemps » dans la nouvelle série documentaire Amazon Prime Video de la LNH.

Swayman est présenté dans l’épisode 3 de « FACEOFF: Inside the NHL », qui raconte la défaite en six matchs des Bruins de Boston en séries éliminatoires de la Coupe Stanley contre les Panthers de la Floride la saison dernière. Swayman indique clairement qu’il aimerait rester avec les Bruins, alors que le libre arbitre restreint se profile.

« Je veux dire, je ne veux pas que ça se termine », a-t-il déclaré dans l’émission. « [This] C’est peut-être la dernière fois que je porte un maillot des Bruins. Je sais que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rester un Bruin pendant longtemps. En tant qu’enfant ayant grandi en Alaska, c’était dans mes putains de rêves les plus fous. Je ne veux jamais que ça se termine. Je suis tellement reconnaissante que le soleil se lève demain et qu’il y ait une autre opportunité d’aller mieux.

« Tout ce que je peux faire pour aider cette équipe à gagner. Je sais que tout le reste se fera tout seul. »

Choix de l’éditeur

Les Bruins ont désigné Swayman, 25 ans, comme leur principal gardien de but partant lorsqu’ils ont échangé leur coéquipier Linus Ullmark aux Sénateurs d’Ottawa en juin. Mais ils n’ont pas pu signer un nouveau contrat avec Swayman. Swayman a refusé de se présenter au camp d’entraînement des Bruins sans accord.

La relation entre le camp des gardiens de but et l’équipe est devenue controversée. Les Bruins ont déclaré lundi que Joonas Korpisalo, acquis pour Ullmark, serait le titulaire probable pour leur premier match de saison le 8 octobre. Lors de cette même conférence de presse, le président de l’équipe, Cam Neely, s’est dit surpris par le prix demandé par Swayman.

« Je ne veux pas entrer dans les détails de sa demande », a-t-il déclaré, « mais je sais que j’ai 64 millions de raisons pour lesquelles je jouerais en ce moment. »

L’agent de Swayman, Lewis Gross, a affirmé que les Bruins n’avaient jamais offert cette somme lors de leurs discussions et a exprimé sa déception envers l’équipe pour avoir discuté de leurs discussions en public.

« Nous sommes extrêmement déçus. Ce n’était pas juste envers Jeremy », a déclaré Gross.

Ce n’est pas la première négociation contractuelle controversée entre Swayman et les Bruins. En 2023, ils se sont adressés à l’arbitrage salarial, Swayman ayant obtenu un contrat d’un an d’une valeur de 3,75 millions de dollars. Sur Amazon Prime Show, Swayman dit que ce processus a été difficile pour lui.

« Quand vous entrez dans cette pièce, vous ne dites pas un mot », a-t-il déclaré. « Mon arbitre a commencé le premier, il a dit toutes ces belles choses. L’arbitre de leur côté… leur travail est d’aider la direction et d’arracher les joueurs. Entendre que vous n’êtes pas digne de ce que vous pensez mériter. , c’était difficile à entendre. Vous n’oubliez pas ce qui a été dit.

Le gardien des Bruins a déclaré qu’il avait noté toutes les critiques entendues lors de l’audience dans une liste de contrôle à laquelle il se référerait au cours de la saison.

« Mon plus gros problème, c’est que je n’étais pas digne de confiance en séries éliminatoires. Vérifiez », a déclaré Swayman en désignant une coche avec sa main.

Le gardien de but avait une fiche de 12-6 avec une moyenne de buts alloués de ,215 et un meilleur pourcentage d’arrêts de ,933 dans la LNH en séries éliminatoires de 2024. Mais les Bruins ont perdu au deuxième tour contre les Panthers, la même équipe qui les avait éliminés lors des séries éliminatoires précédentes.

« C’est dégoûtant de penser que je ne vais pas brandir la Coupe Stanley au-dessus de ma tête cette année. La façon dont j’y parviendrai est de tourner la page, de prendre des points positifs et de commencer à travailler pour l’année prochaine », a déclaré Swayman.