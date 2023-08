Jeremy Swayman et Linus Ullmark des Bruins sont réunis. Est-ce la bonne décision ?

BRIGHTON, Mass. — Les atouts suivants, selon toute vraisemblance, n’inciteraient pas le directeur général des Bruins de Boston, Don Sweeney, à lever les deux bras avec enthousiasme :

Choix de sixième tour, 2023

Choix de quatrième tour, 2024

Choix de troisième tour, 2022

Il s’agissait des rendements commerciaux de l’année dernière pour, respectivement, Mackenzie Blackwood, Adin Hill et Ville Husso. Blackwood, 26 ans, compte 152 matchs d’expérience dans la LNH. Hill, 27 ans, a soutenu les Golden Knights de Vegas à la Coupe Stanley en 2022-23. Husso, âgé de 28 ans, était le gardien no 1 des Red Wings de Detroit la saison dernière.

Aucun d’entre eux n’a remporté le trophée Vézina comme Linus Ullmark l’a fait l’an dernier. Une telle récompense ajouterait sûrement une prime à la valeur commerciale d’Ullmark.

Considérez cependant ce que les Golden Knights ont reçu pour Marc-André Fleury le 27 juillet 2021, moins d’un mois après que le joueur de 36 ans a remporté la Vézina : Mikael Hakkarainen, un choix de cinquième tour en 2018. Hakkarainen, 25 ans, est à la retraite. Il n’a jamais joué un match de la LNH.

Tout cela pour dire que pour une raison quelconque, le marché de l’échange de gardiens de but favorise historiquement la partie acquéreuse. En d’autres termes, il était peu probable que Sweeney reçoive quelque chose de proche des superlatifs d’Ullmark en 2022-23 – tels que 33,44 buts enregistrés au-dessus des attentes, selon Clear Sight Analytics – s’il avait mis l’as en vente.

Vous pourriez faire valoir que rouler Ullmark pour les contrats à terme aurait pu donner aux Bruins 5 millions de dollars d’espace de plafond avant le 1er juillet. Peut-être que Sweeney aurait alors appliqué les économies à l’aide initiale – en particulier au centre. Ryan O’Reilly, par exemple, a signé un contrat de 18 millions de dollars sur quatre ans avec les Predators de Nashville. (La sagesse d’un investissement de quatre ans dans un joueur de 32 ans avec 991 matchs d’usure dans la LNH est une autre affaire.)

Le compromis résultant, cependant, aurait été celui que le directeur général ne voulait pas visiter : un tandem de gardiens de but composé de Jeremy Swayman et Brandon Bussi. Swayman a disputé 88 matchs dans la LNH. Le prochain dans lequel Bussi jouera sera son premier. Ce n’est pas un modèle à l’épreuve des balles pour une équipe qui, malgré ses sorties hors saison, reste autrement conçue pour la qualification des séries éliminatoires 2023-24.

Alors Sweeney est resté fidèle à ce qu’il savait. Un duo Ullmark-Swayman, le meilleur du spectacle l’an dernier, donne aux Bruins la meilleure chance de gagner. C’est particulièrement le cas après le départ à la retraite de Patrice Bergeron, les échanges de Taylor Hall et Nick Foligno, le statut incertain de David Krejci et les départs de Tyler Bertuzzi, Connor Clifton, Garnet Hathaway, Tomas Nosek et Dmitry Orlov.

Cela obligeait les parties à procéder à l’arbitrage après que les négociations n’aient rien donné. Le prix – un jugement d’un an et 3,475 millions de dollars à la suite d’une audience du 30 juillet – a appelé à l’inconfort. Les audiences le font souvent. Les équipes à la recherche de récompenses économiques ne font pas de mal lorsqu’elles présentent leurs arguments devant un arbitre.

« La chose la plus importante était de vivre au jour le jour, en comprenant que ce que vous entendiez n’était peut-être pas la vérité à tout moment », a déclaré Swayman mardi au Warrior Ice Arena, une semaine après son prix. « C’est une entreprise. Je voulais m’assurer que tout ce qui m’était lancé, j’allais pouvoir l’attaquer avec un bon état d’esprit et m’assurer qu’en fin de compte, je ferais tout ce que je pouvais pour être un Bruin de Boston. Maintenant que je suis ici aujourd’hui et que je suis un Bruin de Boston, je ne pourrais pas être plus heureux. Il n’y a pas de mauvaise volonté dans le processus. Parce que je comprends que je ne suis pas le premier joueur à passer par là, et pas le dernier. Mais je ne le souhaite définitivement à aucun de mes amis ou coéquipiers pour aller de l’avant. Et je ne veux plus jamais le refaire.

La position sera solide pendant une saison. Swayman aura besoin d’un nouvel accord après 2023-24. Ullmark est signé jusqu’en 2024-25. Pour l’instant, les Bruins devraient avoir le quatrième plafond le plus élevé (8,475 millions de dollars) à la position de la ligue. Ils ne seront derrière que les Panthers de la Floride (14,5 millions de dollars entre Sergei Bobrovsky et Spencer Knight), Lightning de Tampa Bay (10,275 millions de dollars entre Andrei Vasilevskiy et Jonas Johansson) et Seattle Kraken (9,4 millions de dollars entre Philipp Grubauer et Chris Driedger), par CapFriendly.

Les Bruins croient que c’est de l’argent bien dépensé. Ullmark risque de régresser. Mais le joueur de 30 ans devrait rester un gardien haut de gamme, plus résilient après son cratère du premier tour.

Swayman, 24 ans, continue de grandir. Le natif de l’Alaska a séjourné à Boston cet été pour la première fois en tant que professionnel. Sur la glace, il travaille avec l’entraîneur du développement des gardiens Mike Dunham. L’entraîneur-chef de la performance Kevin Neeld et l’entraîneur adjoint de la performance Tim Lebbossiere ont géré son travail au gymnase.

« J’ai eu ces professionnels travaillant avec moi tous les jours et s’assurant que la forme est bonne, s’assurant que ma répétition est bonne, la nutrition – tout ce qui entre dans un programme d’entraînement hors saison », a déclaré Swayman. « Le simple fait d’avoir cette touche supplémentaire avec des gars qui sont là avec vous tous les jours vient d’élever un peu plus mon été et m’a donné confiance. J’ai tellement hâte de camper parce que j’ai travaillé dur.

Jim Montgomery s’est écarté de sa rotation en séries éliminatoires. C’était l’erreur la plus importante de l’entraîneur de première année.

En tant que tel, Montgomery ne peut s’empêcher d’être plus conscient de l’importance de la rotation en 2023-24. En supposant que les performances ne changent pas, les deux partageront à nouveau le filet. Ils sont d’accord avec ça.

« Nous savons que si nous nous effondrons dans les matchs, l’autre gars va prendre ce filet », a déclaré Swayman. « C’est ce qui va élever notre niveau à chaque match. C’est quelque chose qui pourrait être négligé du point de vue du spectateur. Mais sur la glace, lui et moi savons que si nous n’élevons pas notre jeu chaque jour, l’un des autres gars va prendre le contrôle du filet, nous n’allons pas nous améliorer et nous n’allons pas va aider cette équipe à s’améliorer. Donc, ce genre de mentalité que nous avons eu s’est apaisé. Parce que nous savons que si nous nous affrontons au plus haut niveau, nous allons donner à notre équipe une chance de gagner n’importe quelle soirée.

(Photo de Linus Ullmark et Jeremy Swayman : Rich Gagnon / Getty Images)