Jeremy Strong sur les acteurs hétérosexuels jouant les gays : valable pour critiquer

Jeremy Strong récemment a déclaré au Los Angeles Times qu’« il est tout à fait valable » de critiquer les acteurs hétérosexuels pour avoir joué des personnages homosexuels, même s’il croit également fermement que c’est le travail d’un acteur « de restituer quelque chose qui n’est pas nécessairement son habitat d’origine ». Des stars fortes dans le rôle de Roy Cohn, le mentor de Donald Trump, dans « The Apprentice ».

« Oui, c’est tout à fait valable », a déclaré Strong à propos des critiques. « Je suis peut-être un peu démodé, car je crois que, fondamentalement, c’est [about] le talent artistique d’une personne et que les grands artistes, historiquement, ont été capables, pour ainsi dire, de changer l’empreinte de leur nature. C’est votre travail en tant qu’acteur. La tâche, d’une certaine manière, consiste à restituer quelque chose qui n’est pas nécessairement votre habitat d’origine.

« Même si je ne pense pas que ce soit nécessaire [for gay roles to be played by gay performers]je pense que ce serait bien si cela avait plus de poids », a ajouté Strong.

Le débat sur la question de savoir si les acteurs hétérosexuels devraient ou non jouer des rôles homosexuels a été constant à Hollywood ces dernières années. Nicholas Galitzine a fait la une des journaux cet été lorsqu’il a déclaré au GQ britannique qu’il s’est senti « quelque peu coupable » en tant qu’acteur hétéro lorsqu’il a décidé de jouer des rôles gays dans « Red, White & Royal Blue » et « George & Mary ».

« Je m’identifie comme un homme hétéro, mais j’ai participé à des histoires queer incroyables », a déclaré Galitzine à la publication. « J’ai parfois ressenti un sentiment d’incertitude quant à savoir si j’occupais la place de quelqu’un, et peut-être un sentiment de culpabilité. En même temps, je ne considère pas ces personnages uniquement comme leur sexualité.

Stanley Tucci, qui a joué des rôles gays dans « Le Diable s’habille en Prada » (2006) et « Supernova » (2020), est apparu dans Émission « Desert Island Discs » de BBC Radio 4 l’année dernière et a déclaré que c’était « bien » pour les artistes de jouer des sexualités différentes.

« Je suis toujours très flattée lorsque des hommes homosexuels viennent vers moi et me parlent de « Le Diable s’habille en Prada » ou de « Supernova », et ils disent : « C’était tellement beau », vous savez, « Tu je l’ai fait de la bonne manière. Parce que souvent, cela n’est pas fait de la bonne manière », a déclaré Tucci. « Un acteur est un acteur est un acteur. Vous êtes censé jouer des personnes différentes. Vous l’êtes tout simplement. C’est tout l’intérêt. »

Lisez l’interview complète de Strong avec le Los Angeles Times ici.