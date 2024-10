Jeremy Strong qualifie le film de Donald Trump de « Frankenstein »

Si vous avez vu de la publicité pour « The Apprentice » – le nouveau biopic controversé sur la tutelle d’un jeune Donald Trump sous l’impitoyable Roy Cohn – alors vous connaissez la ligne du parti, mise en avant dans une interview après l’autre par le casting du film : le film a pris sept ans pour faire; cela n’est presque pas arrivé trois fois ; a échappé de peu à un cessez-le-feu de la part de l’équipe juridique de Trump ; et maintenant, moins de quatre semaines avant le jour du scrutin, la première se déroule par hasard à un moment fortuit pour le pays et les élections.

Mais personne n’y croit. Pas même Jeremy Strong.

« Sans valeur pour notre monde », a déclaré l’acteur à Variety lors de la première du film à New York mardi soir, « ou certainement infiniment moins s’il devait sortir le 6 novembre ».

« Bien que ce ne soit pas un film qui se veut partisan – il n’a pas l’intention d’être polémique – il a un point de vue », a poursuivi Strong, qui incarne un Cohn étrange et étrange. «C’est un film de monstres. C’est un film de Frankenstein. Il s’agit de la création d’un monstre par un autre monstre », a-t-il déclaré. « C’est fortuit qu’il sorte maintenant, mais ce n’est pas un accident. »

Si vous cherchez un film pour « humaniser » Donald Trump – un mot que les acteurs du film adorent utiliser dans les interviews – vous en trouverez beaucoup dans « The Apprentice ». En tant que jeune parvenu, la version cinématographique de Trump tombe entre les mains des puissants de New York. Pendant au moins une heure, il est charmant et amusant à regarder, même s’il n’est pas complètement accessible. Vous verrez une performance assez étrange de Sebastian Stan, évitant à moitié la caricature. Et un tour exceptionnel dans le rôle de Roy Cohn de Strong.

Mais vous trouverez également de nombreuses matières à polémiquer. Dans une avant-dernière scène à la Frankenstein, Donald Trump prend sa forme définitive grâce à une liposuccion et un lifting sanglant des cheveux. Il viole Ivana Trump sur le sol de leur penthouse de la Trump Tower. Il freine les politiciens locaux avec un chantage qui met fin à leur vie. Et quand Cohn tombe malade du sida, Trump l’humilie et le laisse mourir. Même si tout semble vrai, cela reste choquant à voir.

Alors c’est quoi ? Une tentative créative pour dévoiler l’humanité derrière la métamorphose de Trump – ou un hit au bon moment ? C’est assez simple : il suffit de demander au réalisateur du film, Ali Abbasi.

Dans le sous-sol faiblement éclairé de la Dramatists Guild of America – loin de la première de film glamour que Trump souhaiterait pour lui-même – Abbasi se promenait sur le petit tapis rouge comme un canon lâche dans une veste en cuir. Le mettre dans un coin pour parler de ses véritables sentiments était assez facile.

« Après tout ce que nous avons vécu, après cette situation de David et Goliath ? Je veux le publier maintenant », a déclaré Abbasi, excité par la question. « Nous affrontons tout le monde, tout. Entreprises. Atout. Sa campagne. Avocats. Nous n’avons aucun soutien. Nous n’avons aucun milliardaire qui nous donne de l’argent. C’est ma chance de voir le film. Pourquoi ne l’utiliserais-je pas ? » demanda-t-il d’un seul coup, incrédule.

A proximité, Michael Cohen, l’ancien fixateur de Trump devenu criminel et maintenant balane polyvalente, s’est attardé sur le tapis rouge, là pour donner des interviews sans autre raison que de piquer Trump encore. Abbasi a fait un geste dans sa direction, un excellent rappel de ce qui se passe lorsque Trump décide de mâcher quelqu’un.

Trump a déjà ordonné à la production de cesser et de s’abstenir, et la réalité est, a déclaré Abbasi, que l’ancien président peut encore faire couler du sang. Il ne s’agit pas de savoir si Abbasi gagne ou perd. Trump peut utiliser les mêmes tactiques qu’il a apprises de Cohn sur le film lui-même, un monstre propre à Abbasi.

« Si nous étions dans un autre pays, je dirais ‘Fuck it’. Apportez-le. Je vais t’écraser. J’ai raison. Vous avez tort », a déclaré Abbasi à propos des représailles potentielles de Trump. « Mais le problème est le suivant : nous avons affaire à un système judiciaire très compliqué et défectueux aux États-Unis, dans lequel vous pouvez enterrer n’importe qui si vous avez suffisamment d’argent, de puissance juridique et d’avocats », a-t-il poursuivi, ressemblant à son sujet.

« Ils peuvent porter l’affaire. Je gagnerai le procès, mais je perdrai tout ce que j’ai. Je dois vendre ma maison. Je dois vendre ma voiture. Je dois tout vendre pour payer les frais juridiques. Trump dispose de fonds et de pouvoirs juridiques illimités, ainsi que d’amis très puissants. Moi contre eux.

Ici, gourmand de punition, Abbasi entre dans l’univers de son film. « Ce n’est pas une histoire sur le parti démocrate », a-t-il déclaré. Variété. « Ce n’est pas une histoire sur le Parti républicain. Il s’agit de tout le système de pouvoir. Le système politique américain, c’est le WWF.

Et puisqu’il était là, pourquoi pas ? — qu’en pense Cohen ? « Si j’étais Trump », a déclaré l’ancien fixateur. « Je poursuivrais en justice. »

Mais Cohen a nuancé : « En fin de compte, je ne suis pas sûr que ce soit les représailles auxquelles vous pensez, où quelqu’un intente simplement une action en justice contre lui », a-t-il déclaré à Variety. « Les représailles seront encore plus sinistres. »

« Je suis toujours nerveux à l’idée de représailles de la part de Donald et de ses partisans flagorneurs », a-t-il fait une pause. « C’est le vrai danger. »

