Jeremy Strong « perd parfois le contact avec la joie » dans le rôle de Kendall Roy de Succession

SuccessionKendall Roy de ‘s est peut-être le personnage le plus emblématique de la carrière de Jeremy Strong, mais jouer l’homme d’affaires avide de pouvoir était une autre histoire pour l’acteur.

Strong, 45 ans, qui a joué l’héritier présumé de Logan Roy (Brian Cox) pendant les quatre saisons de la série à succès HBO, a admis que le personnage « m’a foutu en l’air » dans une nouvelle interview avec Les temps.

« J’ai parfois perdu le contact avec la joie », a-t-il déclaré à propos de la vie d’après Successionqui s’est terminé en mai 2023, alors qu’il est un « jeu redécouvert ».

Pourtant, Strong sait que la série à succès – qui a dominé la saison des récompenses, remportant cinq Emmy Awards et quatre Golden Globes pour sa quatrième et dernière saison – était « un cadeau incalculable ».

« Le matériel [was] un banquet. Donc ça me manque », a-t-il déclaré au média. « Mais le combat de Kendall a été difficile à mener pendant sept ans. Et il y a tellement plus que je veux faire.

Sarah Snook, Kieran Culkin et Jeremy Strong dans la saison 4 de « Succession ».

HBO



Le chapitre est bien clos sur Kendall pour Strong, puisqu’il a déclaré à propos de la possibilité d’un spin-off impliquant son personnage : « Ce n’est plus quelque chose que je souhaite faire plus longtemps. Je suis conscient que c’est l’un des principaux chapitres de ma vie. , mais ça ne me manque pas.

L’acteur, qui vient d’endosser le rôle de Roy Cohn, l’avocat de Donald Trump, dans L’apprenti aux côtés de Sebastian Stan – a partagé un sentiment similaire avec PEOPLE en juin.

« Je suis sûr qu’il y a un désir d’en savoir plus [Succession]… Mais je pense qu’en termes du rôle que j’ai joué, il est arrivé à son point terminal », a déclaré Strong lors des Tony Awards 2024. « Donc pour moi, c’est quelque chose qui est très heureusement mis de côté. »

Jeremy Strong dans le rôle de Kendall Roy dans « Succession ».

Graeme Hunter/HBO



Fort n’est pas le seul Succession ancien élève contre le retour au drame de la famille Roy. Aux Golden Globes 2024, son ancien coéquipier Kieran Culkin, qui incarnait Roman Roy, a déclaré : « J’ai l’impression que je devrais avoir une blague à ce sujet, mais j’ai l’impression qu’un spin-off est une horrible idée. »

« Parfois, ils fonctionnent, ouais. J’allais dire, souviens-toi Frayer? Nous avons tous aimé Frayermais tous les spectacles ne pourraient pas l’être Frayer« .

Le seul personnage qui mériterait d’être exploré davantage aux yeux de Culkin est Greg Hirsch de Nicholas Braun. « Cousin Greg ferait une bonne série dérivée, je dois être honnête. Ce serait plutôt amusant. »

Succession peut être diffusé en intégralité sur Max.