Jeremy Strong parle de la séquence musicale de The Apprentice’s Cut

Jeremy Strong a continué Le Late Show avec Stephen Colbert Mardi soir pour promouvoir son rôle du petit monstre maléfique Roy Cohn dans L’Apprenti. Le film montre le mentorat de Cohn auprès du jeune Donald Trump (Sebastian Stan), alors que le magnat de l’immobilier se solidifie pour devenir le personnage que nous connaissons aujourd’hui. Mais malheureusement pour Strong, la scène qui semblait la plus intéressante lors de l’interview de Colbert a été laissée au montage. Vous voyez, Roy Cohn avait apparemment une collection de figurines de grenouilles. Nous avons tourné une scène – j’ai demandé au créateur de costumes d’aller chercher un costume de grenouille complet. Et j’étais dans ma chambre avec Donald et j’ai chanté l’intégralité de la chanson de George Hearn ‘I Am What I Am’ de La Cage Aux Folles « Je suis dans un costume de grenouille », a déclaré Strong à Colbert. « Mais ce n’est pas dans le film. Je pense que ça devrait l’être. » Nous aussi, Jeremy ! Cette scène nous aiderait-elle à comprendre comment l’Amérique en est arrivée à ce point, politiquement ? Probablement pas. Est-ce que cela nous aiderait, en tant qu’Américains, sur le plan spirituel ? Absolument. Cela aiderait également à sauver « Je suis ce que je suis » d’être connu uniquement comme le Virgin Atlantic chanson thème.