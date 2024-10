Jeremy Strong ne manque pas de Succession

Cela ne surprendra personne qui connaît le processus de Jeremy Strong dont il a parlé un jour Horaires du dimanche l’intervieweur Jonathan Dean qui joue Kendall Roy « baisé [him] en haut. » Strong a joué d’autres personnages qui sont tout aussi foutus, voire plus, que Kendall, mais jamais pendant une période prolongée comme il l’a fait au cours de quatre saisons de Succession. Ce n’est donc pas non plus une surprise lorsqu’il dit, dans son dernier Fois entretienqu’il ne voudrait pas d’un Succession réveil. « Ce n’est plus quelque chose que je souhaite faire plus longtemps », dit-il. « Je suis conscient que c’est l’un des principaux chapitres de ma vie, mais il ne me manque pas. »

Strong n’est en aucun cas ingrat pour le succès primé de HBO. « Ce spectacle était un cadeau incalculable. Le matériel d’un banquet. Donc ça me manque », explique-t-il, « Mais le combat de Kendall a été difficile à mener pendant sept ans. Et il y a tellement plus que je veux faire.

Post-Kendall : « J’ai redécouvert le jeu. J’ai parfois perdu le contact avec la joie », partage Strong. Cela dit, même s’il croit qu’« il y a une place pour le bon vieux divertissement », ne vous attendez pas à le voir dans quelque chose qui pourrait être décrit comme « ludique » de si tôt. Il fait actuellement la promotion de l’histoire de l’origine de Donald Trump L’apprentiqui peut comporter de l’humour mais est finalement un sujet sérieux, surtout en année électorale. (Strong joue Roy Cohn, un méchant bien plus redoutable que Kendall Roy ne pourrait jamais espérer l’être.) L’acteur a déjà soutenu que c’est un « mythe selon lequel je suis cette personne sans humour ». dans un New York Times Revue entretien plus tôt cette année, même s’il a admis que s’amuser est « probablement quelque chose que je ne suis pas doué pour faire ». Selon Strong, « le monde est en feu, alors je veux lui tendre le miroir », comme il le dit dans le Horaires du dimanche. « À l’ère du bruit croissant, de l’IA et de la vie numérique, un art doté d’une honnêteté radicale est plus que jamais nécessaire. Je veux en faire partie.