Jeremy Skibicki: Plus de victimes identifiées dans l’enquête sur l’homicide à Winnipeg

Un homme de Winnipeg accusé de meurtre au premier degré en lien avec un homicide en mai que la police a qualifié d’horrible, a été inculpé en lien avec trois autres homicides dans la ville.

Jeremy Anthony Michael Skibicki, 35 ans, a été inculpé de trois autres chefs de meurtre au premier degré, a annoncé la police de Winnipeg jeudi après-midi.

Il avait déjà été arrêté et accusé de meurtre au premier degré en lien avec le décès de Rebecca Contois, 24 ans, de la Première Nation de Crane River.

Les restes partiels de Contois ont été découverts près d’un immeuble d’appartements sur l’avenue Edison le 16 mai. D’autres restes ont été retrouvés dans la décharge de Brady en juin.

Au moment de la mort de Contois, la police a déclaré qu’elle enquêtait sur la possibilité de victimes supplémentaires.

La police a déclaré que les autres victimes, toutes des femmes, avaient été tuées entre mars et mai 2022. La première victime, Morgan Beatrice Harris, 39 ans, de Winnipeg, aurait été tuée le 1er mai ou vers cette date. La deuxième victime, 26- Marcedes Myran, âgé d’un an, de Winnipeg, aurait été tué le 4 mai ou vers cette date. Harris et Myran étaient tous deux membres de la Première Nation de Long Plain.

La troisième victime supplémentaire, qui n’a pas été identifiée, aurait été tuée le ou vers le 15 mars 2022.

La police a publié une photo d’une veste similaire à celle que portait la femme. La veste est réversible et contient un motif noir et blanc, les mots «baby phat», une capuche en fourrure et un logo en forme de chat à l’avant et à l’arrière de la veste.

Une photo montre un côté d’une veste semblable à celle que portait une victime d’homicide à Winnipeg. La police demande l’aide du public pour identifier la victime. (Document de la police de Winnipeg)

Les accusations portées contre Skibicki n’ont pas été prouvées devant les tribunaux.