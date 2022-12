Jeremy Skibicki: Le chef de la police de Winnipeg affirme que les restes des victimes présumées du tueur en série se trouvent dans une décharge

AVERTISSEMENT : Les détails de cet article peuvent déranger certains téléspectateurs. La discrétion est conseillée.

Le service de police de Winnipeg pense que les restes de deux victimes d’un tueur en série présumé se trouvent dans une décharge au nord de la ville, mais affirme que la récupération de leurs corps est probablement impossible.

Le chef de la police, Danny Smyth, a déclaré aux journalistes mardi que les enquêteurs pensaient que les restes de Marcedes Myran et de Morgan Beatrice Harris se trouvaient dans la décharge de Prairie Green, située près de Stony Mountain, au Manitoba.

Cependant, Smyth a déclaré que les enquêteurs avaient reçu un plan de l’unité médico-légale en juin qui ne leur laissait “aucun espoir” d’un rétablissement réussi.

“Les circonstances, combinées au danger pour la sécurité, ont constitué la base d’une décision difficile de ne pas poursuivre les recherches à Prairie Green”, a-t-il déclaré.

La semaine dernière, la police a annoncé que quatre femmes autochtones – Myran, Harris, Rebecca Contois et une femme non identifiée désignée par la communauté sous le nom de Buffalo Woman (Mashkode Bizhiki’ikwe) – avaient été tuées par un tueur en série présumé.

Les femmes auraient été tuées entre mars et mai 2022.

Des restes partiels de Contois ont été découverts cet été dans la décharge Brady à Winnipeg.

À la suite d’une réunion du conseil de police la semaine dernière, Smyth a déclaré que la police pensait que les corps des victimes restantes se trouvaient dans une décharge, mais a déclaré que la recherche serait difficile.

Jeremy Anthony Michael Skibicki, 35 ans, fait face à quatre accusations de meurtre au premier degré. Aucune des accusations portées contre lui n’a été prouvée devant les tribunaux.

L’inspecteur Cam MacKid de la division de la criminalistique, du renseignement et de la technologie du service de police, a déclaré qu’il y avait des difficultés à fouiller la décharge de Prairie Green par rapport à la décharge de Brady, affirmant que les agents n’avaient pas de point de départ.

La police de Winnipeg croit que les corps de Marcedes Myran et de Morgan Beatrice Harris ont été jetés au site d’enfouissement de Prairie Green près de Stony Mountain, au Manitoba. Les agents ont déclaré que la récupération de leurs corps était probablement impossible en raison de plusieurs facteurs. (Source de l’image : Service de police de Winnipeg)

Il a déclaré que la police avait pu fermer la décharge de Brady dans les “trois à cinq heures” une fois qu’elle avait appris la possibilité que des restes humains soient retrouvés, notant que 100 camions remplis d’ordures avaient été largués pendant cette période.

MacKid a déclaré qu’il s’était écoulé 34 jours entre le moment où les restes ont été jetés et le moment où la police a appris que des corps se trouvaient potentiellement à Prairie Green.

“Pendant cette période, à titre de comparaison, 10 000 camions ont été déversés dans la même zone”, a déclaré MacKid.

Il a ajouté que les ordures dans la décharge n’étaient pas compactées ou enfouies dans la décharge de Brady, contrairement à Prairie Green, qui a été compactée par 9 000 tonnes d’argile de construction.

MacKid a déclaré qu’à ce stade, la police n’avait pas d’emplacement définitif pour les restes de Buffalo Woman.

‘EST-CE QUE LA VIE HUMAINE N’EST PAS RÉALISABLE ? : LES FILLES DE MORGAN HARRIS RÉAGISSENT

Lors d’une conférence de presse à Ottawa mardi, la fille de Morgan Harris, Cambria, a déclaré qu’elle avait «le cœur brisé» lorsqu’elle a appris que la police ne fouillerait pas la décharge.

« Ils disent qu’ils ne peuvent pas chercher parce que c’est irréalisable. La vie humaine n’est-elle pas réalisable ? Cambria a déclaré lors de la conférence. « Maintes et maintes fois, nos femmes et nos frères et sœurs autochtones doivent venir ici et nous devons crier et nous devons élever la voix pour demander du changement et demander justice pour notre peuple, et c’est faux.

Cambria Harris, fille de Morgan Harris, prend la parole lors d’une conférence de presse appelant le gouvernement fédéral à prendre des mesures pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones, dans le Foyer de la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa, le Mardi 6 décembre 2022. La police a identifié Morgan Harris comme l’une des quatre femmes tuées par un tueur en série présumé à Winnipeg, mais son corps n’a pas encore été retrouvé. LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang

Elle a ajouté: “Ma mère n’est pas décédée avec une maison, alors rendons-lui le respect qu’elle mérite en lui en donnant enfin une qui n’est pas un lieu de repos à la décharge de Prairie Green, et pour les autres femmes également.”

Kera Harris, la sœur de Cambria, a qualifié la situation d'”injuste”.

“Ce sont des gens que vous laissez à la décharge”, a-t-elle déclaré. “Ce sont des êtres humains. Ces femmes méritent un lieu de repos approprié, pas pour être laissées seules dans une décharge en plein hiver.

Kera a déclaré qu’il y avait des gens prêts à aider à rechercher les femmes.

“Si vous ne les cherchez pas, nous le ferons.”

Kera Harris, fille de Morgan Harris, est embrassée par Cathy Merrick, Grand Chef de l’Assemblée du Manitoba, après une conférence de presse appelant le gouvernement fédéral à prendre des mesures pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones, dans le Foyer de à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa, le mardi 6 décembre 2022. La police a identifié Morgan Harris comme l’une des quatre femmes tuées par un tueur en série présumé à Winnipeg, mais son corps n’a pas encore été retrouvé. LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang

La députée Leah Gazan (Winnipeg Centre) a de nouveau exhorté le gouvernement fédéral à fournir des ressources aux familles pour rechercher les restes d’êtres chers.

« Nous avons besoin d’argent pour chercher. Nous avons besoin d’argent pour la prévention, comme l’alerte robe rouge, de l’argent pour les refuges et les placements d’urgence », a-t-elle déclaré. « Nous avons besoin de ressources immédiates pour atténuer la violence perpétrée contre nos femmes, nos filles et nos bispirituels.

Une ligne d’assistance est disponible pour les personnes touchées par la disparition ou le meurtre de femmes, de filles et de personnes LGBTQ2S+ autochtones : 1 844 413-6649.

D’autres services de santé mentale et de soutien émotionnel communautaire et des services culturels sont également disponibles par l’intermédiaire du gouvernement fédéral.

-Avec des fichiers de Taylor Brock et Danton Unger de CTV