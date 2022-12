Jeremy Skibecki: le tueur en série présumé de Winnipeg clame son innocence, selon un avocat

AVERTISSEMENT : Les détails de cet article peuvent déranger certains téléspectateurs. La discrétion est conseillée.

L’avocat représentant un homme de Winnipeg accusé d’avoir tué quatre femmes autochtones affirme que son client maintient “absolument” son innocence et a l’intention de plaider non coupable.

Deux shérifs ont conduit Jeremy Anthony Michael Skibicki dans une salle d’audience de la Cour du banc du roi du Manitoba vendredi après-midi, les mains et les pieds enchaînés.

L’homme de 35 ans est accusé d’avoir tué quatre femmes autochtones entre mars et mai de cette année.

Les amis et les membres de la famille des victimes étaient assis dans la salle d’audience alors que Skibicki était directement inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré. Une mise en accusation directe signifie que l’affaire est directement jugée sans audience préliminaire.



“UN TYPE DE CHAGRIN JAMAIS EXPÉRIMENTÉ” : LA FAMILLE DE LA VICTIME

La police de Winnipeg a ouvert l’enquête en mai après que la dépouille partielle de Rebecca Contois, 24 ans, a été retrouvée près d’un immeuble d’habitation dans le bloc 200 de l’avenue Edison.

La police a identifié trois autres victimes lors d’une conférence de presse jeudi.

Morgan Beatrice Harris, 39 ans, aurait été tuée vers le 1er mai, et Marcedes Myran, 26 ans, aurait été tuée vers le 4 mai. Les deux femmes étaient membres de la Première Nation de Long Plain.

Une femme, qui n’a pas encore été identifiée mais qui a été décrite comme une femme autochtone d’une vingtaine d’années avec une carrure moyenne, aurait été tuée vers le 15 mars 2022.

Une déclaration de la famille de Contois indique qu’ils ont vécu un chagrin paralysant.

“Je ne pense pas que nous ayons déjà pleuré des seaux de larmes, une anxiété douloureuse de réveil au milieu de la nuit, un type de chagrin jamais connu auparavant, une profonde, profonde tristesse”, ont-ils déclaré. a dit. “Les deux derniers mois ont été incroyablement épuisants.”

La famille a déclaré qu’elle partageait ses plus sincères condoléances avec les familles des autres victimes.



« ILS MÉRITENT D’ÊTRE CONNUS : » LA FILLE D’UNE VICTIME APPELLE À L’ACTION

Morgan Harris a été porté disparu le 1er mai et a été vu pour la dernière fois dans le secteur de la rue Main et de l’avenue Henry. Sa fille, Cambria Harris, âgée de 21 ans, a déclaré qu’elle était complètement choquée d’apprendre ce qui était arrivé à sa mère.

“Je suis vraiment attristée d’apprendre que ma mère a été enlevée d’une manière aussi sauvage et horrible”, a-t-elle déclaré.

En feuilletant des photographies de famille avec sa propre jeune fille dans la pièce voisine, Harris réfléchit à la vie de sa mère.

“Tout le monde savait qui était ma mère”, a-t-elle déclaré. “Il n’y avait pas une seule personne quand nous la cherchions – personne n’avait de mauvaise chose à dire. Tout le monde la connaissait.”

Harris dit que sa mère était sans abri et avait connu des moments difficiles, mais elle veut que sa mère soit connue pour plus que la façon dont elle est morte. Elle dit que Morgan était connue pour sa gentillesse. Cambria a dit que sa mère était une femme incroyable avec une âme brillante qui cherchait de l’aide pour faire face à ses dépendances.

“Ma mère avait connu des moments difficiles. Elle était sans abri et je suppose que quelqu’un l’a vu et a profité d’elle et a profité d’une personne vulnérable.”

Cambria a déclaré qu’il fallait plus d’action pour empêcher que cela ne se reproduise.

“Nous devons commencer à protéger nos jeunes vulnérables et nos femmes vulnérables – en particulier les Autochtones, car c’est le taux le plus élevé de personnes à risque en ce moment”, a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’il est vraiment important de parler parce qu’en tant que jeune femme autochtone comme moi, je ne devrais pas avoir peur de sortir, et je ne devrais pas avoir peur de devoir prendre le bus avant 18 heures pour qu’il n’est pas la nuit. Je ne devrais pas avoir à m’inquiéter de ne pas pouvoir quitter ma maison juste pour traverser la rue au magasin après 20 heures.

Elle a déclaré que les quatre femmes, et toutes les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, sont plus que de simples victimes.

“Ce sont des mères, ce sont des tantes, ce sont des familles, et elles méritent d’être connues comme ça et pas seulement comme une autre photo sur une affiche de personnes disparues.”



LA POLICE DIT QUE LES VICTIMES RESTENT “PROBABLES” DANS LA DÉCHARGE, MAIS NE SONT PAS EN MESURE DE LA RECHERCHER

Peu de temps après la découverte des restes partiels de Contois près de l’appartement sur l’avenue Edison, la police a trouvé des restes supplémentaires à la décharge Brady.

Les restes de Harris, Myran et de la femme non identifiée n’ont pas été retrouvés.

S’adressant aux journalistes vendredi, le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, a déclaré que les enquêteurs pensent qu’il est probable que les restes des autres victimes se trouvent dans la décharge, mais que la police ne pourra pas fouiller le site.

“La réalité est que nous parlons d’un site de plus de 50 acres avec des couches et des couches de déchets. Nous ne saurions pas par où commencer. Nous ne sommes pas en mesure de fouiller tout le site”, a déclaré Smyth.

Il a dit qu’il comprenait le besoin de fermeture des familles des victimes.

“Je voudrais aussi les restes de mes proches”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons tout simplement aucune capacité de savoir où cela se trouve et par où commencer cette recherche. Ce n’est pas une opération réalisable.”



UN AVOCAT DIT QUE DES PLAIDOYERS NON COUPABLES SONT ANTICIPÉS

Devant le palais de justice vendredi, l’avocat de Skibicki, Leonard Tailleur, a déclaré aux journalistes que son client maintenait “absolument” son innocence.

Il a dit qu’il faudra un certain temps avant qu’ils n’inscrivent un plaidoyer officiel en raison de la quantité de preuves divulguées par la Couronne provinciale, mais il a dit qu’il prévoyait qu’ils inscriraient un plaidoyer de non-culpabilité pour les quatre chefs d’accusation.

Les accusations portées contre Skibicki n’ont pas été prouvées devant les tribunaux et il est considéré comme innocent jusqu’à preuve du contraire.

Tailleur a déclaré qu’avec la quantité de publicité dont l’affaire a bénéficié, la présomption d’innocence de son client suscite des inquiétudes.

“La tendance des gens, je parle en général ici, est de faire des suppositions basées sur des affirmations qui sont faites dans la presse ou quoi que ce soit, et cela, bien sûr, quand ils s’accumulent, cela devient potentiellement un problème”, a déclaré Tailleur.



-avec des fichiers de Taylor Brock de CTV

Une ligne d’assistance est disponible pour les personnes touchées par la disparition ou le meurtre de femmes, de filles et de personnes LGBTQ2S+ autochtones : 1 844 413-6649.



D’autres services de santé mentale et de soutien émotionnel communautaire et des services culturels sont également disponibles par l’intermédiaire du gouvernement fédéral.