Jeremy Siegel de Wharton prédit un boom de la Big Tech alimenté par l’IA

« [In the] à long terme je dirais que [Nvidia shares] étaient probablement légèrement surévalués. Mais à court terme, nous savons que l’élan peut porter les actions bien au-dessus de leur valeur fondamentale, et personne ne peut prédire jusqu’où elles pourraient aller », a déclaré Siegel.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 24% jeudi après que la société a affiché des résultats supérieurs et inférieurs aux attentes au cours du dernier trimestre, atteignant un niveau record grâce à l’explosion de la demande de puces Nvidia utilisées dans l’IA. Le rallye a porté la capitalisation boursière du fabricant de puces à près de 1 000 milliards de dollars.

« Tout d’abord, il y avait de l’excitation à propos de l’IA et Nvidia a ratifié cette excitation avec des gains explosifs. C’est un double coup de pouce », a déclaré Siegel.

L’économiste David Rosenberg, connu pour ses opinions contraires, avait prédit que le boom actuel de l’IA pourrait s’effondrer comme les actions des sociétés Internet de la fin des années 1990. La bulle Internet a éclaté lorsque le capital s’est asséché après une adoption massive d’Internet et une prolifération du capital-risque disponible dans les entreprises basées sur Internet, en particulier les startups qui n’avaient aucun antécédent de réussite.

Un engouement pour les puces IA, motivé par la demande de chatbots alimentés par l’IA et d’unités de traitement graphique haute puissance – utilisés pour former de tels chatbots sur des superordinateurs – a vu les investisseurs s’entasser dans certaines actions, certains faisant craindre une bulle.

Le professeur de Wharton et économiste de renom, Jeremy Siegel, est optimiste quant au boom de la Big Tech alimenté par l’intelligence artificielle malgré les craintes d’une bulle.

En savoir plus sur la technologie et la crypto de CNBC Pro

Dimanche, Nvidia a annoncé une nouvelle classe de supercalculateur d’IA à grande mémoire créé pour permettre le développement de modèles géants de nouvelle génération pour les applications de langage d’IA génératives. Le supercalculateur alimenté par Nvidia GH200 Grace Hopper Superchip devrait fournir près de 500 fois plus de mémoire que la génération précédente Nvidia DGX A100 – qui a été introduite en 2020.

« L’IA générative, les grands modèles de langage et les systèmes de recommandation sont les moteurs numériques de l’économie moderne », a déclaré Huang, dans le communiqué de presse. « Les supercalculateurs DGX GH200 AI intègrent les technologies de calcul accéléré et de mise en réseau les plus avancées de Nvidia pour repousser les frontières de l’IA. »

Siegel de Wharton a déclaré que les actions d’IA ont aidé à lever le S&P 500 et qu’il pourrait devenir « un gagnant de la crise bancaire ».

« Comme nous le savons tous, les huit ou neuf premières entreprises ont représenté tous les gains du S&P 500. Cette année, les 490 autres ont été stables ou en baisse. Oui, [the] Le Nasdaq a été survendu en 2022 et il a rebondi, mais je pense que l’IA a poussé ces actions technologiques à grande capitalisation encore plus haut », a déclaré Siegel.

« N’oubliez pas que les actions à grande capitalisation de toutes sortes, qu’elles soient technologiques ou non, n’ont pas à s’inquiéter des conditions de crédit. Oui, elles doivent s’inquiéter des taux d’intérêt pour être sûr. Les conditions de crédit vont affecter les petites et taille moyenne [companies] », a déclaré Siegel.

« Le S&P pourrait en fait sortir gagnant de la crise bancaire. »