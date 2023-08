Jeremy Renner vu sans canne pour la première fois après un accident de chasse-neige – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Roger / BACKGRID

Jérémy Renner52 ans, a été photographié marchant sans canne pour la première fois en public depuis son tragique accident de chasse-neige en janvier. L’acteur assistait l’actrice Kate Beckinsaled’anniversaire avec d’autres stars dimanche, et a été aidé par un autre acteur Casey Affleck. Il a fait un sourire aux caméras à proximité alors qu’il portait une veste grise sur un haut blanc, un pantalon blanc et des baskets blanches, tandis que Casey portait un t-shirt vert vif, un jean et des baskets noires.

Jeremy et Casey ont travaillé ensemble sur le film de 2007, L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, donc leur amitié n’est pas trop surprenante à voir. Kate a fêté ses 50 ans et a invité de nombreuses célébrités qui ont semblé passer un bon moment tout au long de la nuit. On ne sait pas si Jeremy et Casey sont arrivés ensemble ou non, mais à un moment donné, le premier a également été vu marchant seul.

Plus à propos Jérémy Renner

La dernière sortie de Jeremy survient après avoir été vu marcher avec une canne pendant plusieurs mois après s’être cassé plus de 30 os et avoir subi plusieurs interventions chirurgicales en raison de ses blessures. Un chasse-neige l’a écrasé dans le Nevada après qu’il soit allé devant pour protéger son neveu d’être écrasé, et il a décrit l’épreuve, dans un certain nombre d’entretiens auxquels il a participé depuis ce jour. Il a dit Diane Sawyer qu’il « était éveillé à chaque instant » de l’accident et qu’il réfléchissait à ses pensées immédiatement après.

« À quoi ressemble mon corps ? Est-ce que je vais juste être comme une colonne vertébrale et un cerveau, comme une expérience scientifique ? » se demanda-t-il alors qu’il était allongé dans la neige. « C’est exactement ce que vous imaginez que ce serait », a-t-il également déclaré à Diane. « Il se passe trop de choses dans le corps pour ressentir de la douleur, c’est tout. C’est comme si votre âme pouvait souffrir.

Jeremy a fini par avoir un rétablissement miraculeux et il a récemment révélé sa nouvelle marque de vodka pour célébrer. “Une nouvelle semaine passionnante !!! Je suis tellement reconnaissant pour les progrès que j’ai faits depuis le début de cette année, ce qui m’a permis d’aller de l’avant avec mon intérêt pour la vodka Sweet Grass », a-t-il écrit à côté d’une photo Instagram de la vodka la semaine dernière. « Leur mission est ancrée dans la communauté et l’expérience partagée, c’est pourquoi dès que j’ai essayé, j’ai su que je voulais en faire partie. Je suis ravi des nouvelles entreprises à venir.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: La liste complète des blessures de Jeremy Renner après un incident traumatique de chasse-neige, des chevilles cassées au poumon effondré

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.