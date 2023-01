Jeremy Renner tentait de sauver son neveu lorsqu’il a été écrasé par un chasse-neige: rapport – National

Il s’avère que Vengeurs La star Jeremy Renner est un super-héros de la vie réelle.

Renner, qui a été grièvement blessé dans un accident de chasse-neige le 1er janvier, aurait été blessé lorsqu’il a tenté de sauver son neveu adulte d’être écrasé par un snowcat PistenBully de sept tonnes.

Selon un rapport du bureau du shérif du comté de Washoe obtenu par CNN, Renner, 52 ans, utilisait le chasse-neige pour sortir la voiture de son neveu de la neige abondante à son domicile de Reno, Nevada.

Lorsque le véhicule, qui roule sur une piste, a commencé à “glisser sur le côté”, Renner est sorti du chasse-neige sans activer le frein de stationnement, ont écrit les responsables.

“Il craignait que le Pistenbully ne frappe (son neveu), alors il a décidé de tenter d’arrêter ou de détourner le Pistenbully”, lit-on dans le rapport publié vendredi.

Le témoin de frein du véhicule aurait été cassé.

“Bien que le Pistenbully ait eu quelques problèmes mécaniques, on pense, sur la base de notre inspection mécanique, que le frein de stationnement empêcherait le Pistenbully d’avancer”, indique le rapport.

Alors qu’il sortait du chasse-neige, Renner a marché sur la chenille en mouvement et a été tiré sous le véhicule.

Le chasse-neige a roulé complètement sur Renner et a continué sur la route.

“Il s’est allongé sur le sol et s’est concentré sur sa respiration pendant que (son neveu et d’autres) lui ont apporté de l’aide jusqu’à ce que le personnel médical arrive sur les lieux”, indique le rapport.

Renner, qui est surtout connu pour son interprétation du super-héros Marvel Hawkeye, a été transporté par avion à l’hôpital et a passé plus de deux semaines en soins. Il a subi «un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques» et s’est cassé plus de 30 os. L’acteur a subi au moins deux interventions chirurgicales.

Renner a partagé plusieurs photos de son rétablissement sur les réseaux sociaux.

“Je tiens à remercier TOUT LE MONDE pour leurs messages et leur attention pour ma famille et moi”, a écrit Renner dans un post Instagram samedi. “Beaucoup d’amour et d’appréciation à vous tous. Ces plus de 30 os brisés vont se réparer, se renforcer, tout comme l’amour et le lien avec la famille et les amis s’approfondissent.

Aucune information n’a été rendue publique concernant le pronostic de Renner ou le temps de récupération prévu.