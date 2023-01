Jeremy Renner tentait de sauver son neveu avant d’être écrasé dans un accident de chasse-neige: rapport du shérif

Jeremy Renner est salué comme un héros de la vie réelle alors que plus de détails émergent après son accident de déneigement.

Le bureau du shérif du comté de Washoe a déclaré dans un rapport d’incident que Renner tentait de remorquer le camion de son neveu hors de la neige dans sa propriété de Reno, Nevada, sur un chemin privé, selon NBC News.

“Renner a été tiré sous le Pistenbully, et la chenille a roulé sur lui”, indique le rapport.

La machine à neige qui a renversé Renner le jour du Nouvel An s’appelle un PistenBully et pèse au moins 14 330 livres, selon le bureau du shérif du comté de Washoe.

Le PistenBully aurait commencé à glisser sur une colline, incitant l’acteur Marvel à sortir immédiatement du véhicule.

Cependant, il n’a pas serré le frein d’urgence et la charrue à usage intensif a commencé à glisser vers son neveu, qui était assis dans son camion.

Le chasse-neige roule sur une piste et Renner a tenté de monter sur cette piste pour détourner le véhicule ou l’arrêter.

“Renner a été blessé au torse, aux extrémités, au visage et à la tête”, ajoute le rapport d’incident.

Il a également déclaré qu’il y avait des problèmes mécaniques avec le camion.

La star du “maire de Kingstown” a révélé ce week-end qu’il prenait des mesures pour se remettre complètement de son accident traumatique.

Il s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de lui sur un lit d’hôpital avec un assistant qui lui étire les jambes.

“Les séances d’entraînement du matin, les résolutions ont toutes changé cette nouvelle année particulière …. Issues d’une tragédie pour toute ma famille, et rapidement concentrées sur l’union d’un amour actionnable”, a-t-il déclaré en partie.

L’acteur hollywoodien a également révélé qu’il s’était cassé plus de 30 os dans l’accident et a continué à remercier tout le monde pour leurs messages réfléchis.

Renner a été blessé dans une zone près de Mt. Rose Highway, une route reliant le lac Tahoe.

Le 1er janvier, les représentants de Renner ont confirmé que la star de Marvel avait été blessée.

“Nous pouvons confirmer que Jeremy a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques et a subi une intervention chirurgicale aujourd’hui, le 2 janvier 2023”, indique le communiqué. “Il est revenu de chirurgie et reste dans l’unité de soins intensifs dans un état critique mais stable.”

Lors d’une conférence de presse, le shérif du comté de Washoe, Darin Balaam, a rappelé l’incident du jour de l’An lorsque les députés ont répondu aux informations faisant état d’une blessure traumatique juste avant 9 heures du matin.

Balaam a déclaré que la région du mont Rose avait reçu un mètre de neige la nuit précédente et que “plusieurs voitures” avaient été abandonnées pendant la nuit.

Après avoir réussi à remorquer son propre véhicule hors de son allée, Renner est sorti de la chenillette et l’énorme dameuse a commencé à rouler. “Dans un effort pour arrêter le PistenBully qui roule, M. Renner a tenté de reprendre le siège du conducteur”, a déclaré Balaam.

Le 17 janvier, la star des “Avengers” a partagé sur Twitter qu’il rentrait de l’hôpital.

L’acteur de 52 ans a répondu à un tweet partagé par le compte Twitter “Mayor of Kingstown” à propos de la première de la saison 2.

“En dehors de mon brouillard cérébral en convalescence, j’étais très excité de regarder l’épisode 201 avec ma famille à la maison”, a répondu Renner.

Le Dr Robert Glatter, professeur adjoint de médecine d’urgence au Lenox Hill Hospital de New York, a déclaré à Fox News Digital que l’accident aurait pu être mortel. Et bien que le rétablissement de Renner se déroule bien, il devra probablement faire face à une route difficile, à une longue cure de désintoxication et à une douleur chronique potentielle.