Jeremy Renner s’exprime dans sa première déclaration après l’accident d’un chasse-neige – Hollywood Life

Crédit d’image : Kristina Bumphrey/Shutterstock

Jérémy Renner, 51 ans, a publié sa première déclaration publique après avoir été hospitalisé pour un accident de chasse-neige survenu au Nevada le jour de l’An. “Merci à tous pour vos aimables paroles. 🙏. Im trop foiré maintenant pour taper. Mais je vous envoie tous de l’amour », a déclaré le Vengeurs a écrit la star dans un communiqué sur Instagram le 3 janvier.

Jeremy a été hospitalisé le 1er janvier après qu’un énorme chasse-neige, appelé Snowcat, a accidentellement roulé sur sa jambe. Selon TMZ. La publication a rapporté que le voisin de Jeremy, qui est médecin, a vu que Jeremy perdait beaucoup de sang à cause de la blessure, alors il “a mis un garrot sur sa jambe jusqu’à l’arrivée des ambulanciers”.

Le Maire de Kingstown star a été transporté par hélicoptère vers un hôpital voisin après l’accident. Après que la nouvelle de l’accident de Jeremy soit devenue publique, son représentant a dit Date limite que l’acteur était dans un état “critique mais stable” à l’hôpital. “Sa famille est avec lui et il reçoit d’excellents soins”, a également déclaré le représentant.

Jeremy a été opéré le 2 janvier. Son représentant a fait le point sur l’état de santé de l’acteur dans un communiqué. “Nous pouvons confirmer que Jeremy a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques et a subi une intervention chirurgicale aujourd’hui, 2 janvier 2023. Il est revenu de la chirurgie et reste dans l’unité de soins intensifs dans un état critique mais stable”, indique le communiqué. «La famille de Jeremy tient à exprimer sa gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, Truckee Meadows Fire and Rescue, Washoe Country Sheriff, Reno City Mayor Hillary Schieve et les familles Carano et Murdock. Ils sont également extrêmement submergés et apprécient l’effusion d’amour et de soutien de ses fans.

