Jeremy Renner se souvient de chaque moment atroce de son accident de chasse-neige

Jeremy Renner a failli perdre la vie dans un accident de chasse-neige anormal en janvier 2023

Jeremy Renner n’oubliera jamais son horrible accident de chasse-neige l’année dernière, surtout parce qu’il était conscient pendant tout cela.

Lors de sa récente apparition sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallonl’acteur de 53 ans a rappelé chaque détail atroce de l’accident presque mortel où il s’est retrouvé pris dans un chasse-neige.

« C’est comme si vous voyiez votre œil avec votre autre œil parce que mon globe oculaire était sorti », a-t-il détaillé, se rappelant davantage : « Donc, vous avez des choses étranges qui vous passent par la tête comme : ‘Eh bien, je suppose que c’est réel, mais comme moi’ Je m’en soucierai plus tard.

La star de Marvel a poursuivi : « Et je regarde mes jambes. Ils étaient tous tordus, et je m’en soucierai plus tard parce que je dois d’abord m’inquiéter de ma respiration, n’est-ce pas ?

Le Oeil de faucon L’acteur a partagé que tout ce qu’il pouvait se concentrer à ce moment-là était de respirer.

«J’ai dû expirer de toutes mes forces pour pouvoir [could] aspirer de l’air. Je ne savais pas que j’avais un poumon éclaté et tout ce qui se passait. Mais je devais juste respirer. Si je n’avais pas respiré, je serais parti, n’est-ce pas ?

À la suite de l’accident, Renner s’est fracturé 38 os brisés. Plusieurs interventions chirurgicales lui ont également laissé du métal dans la moitié du visage et du dos.

Cependant, il a pu se rétablir complètement et a même recommencé à jouer et à faire des cascades mineures.