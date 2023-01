Jeremy Renner se remet encore après s’être cassé plus de 30 os dans un accident de chasse-neige – National

L’acteur Jeremy Renner dit qu’il s’est cassé plus de 30 os dans un accident de chasse-neige le jour du Nouvel An.

Renner, 52 ans, a déclaré plus tôt qu’il se remettait à la maison de ce que les autorités du Nevada disent être de graves blessures à la poitrine qu’il a subies lorsqu’il a été écrasé par sa dameuse Pistenbully de 7 tonnes alors qu’il aidait à libérer la voiture d’un parent sur une route privée près du lac Tahoe.

Samedi, dans des publications sur les réseaux sociaux, Renner a exprimé “beaucoup d’amour et d’appréciation” aux gens pour leurs “messages et leur attention”.

“Ces plus de 30 os brisés vont se réparer, se renforcer, tout comme l’amour et le lien avec la famille et les amis s’approfondissent”, a-t-il écrit.

Il a également déclaré que «les séances d’entraînement du matin, les résolutions ont toutes changé cette nouvelle année particulière. Né d’une tragédie pour toute ma famille, et s’est rapidement concentré sur l’union d’un amour actionnable.

L’histoire continue sous la publicité

Plus tôt, dans une réponse à un message Twitter lundi sur sa série Paramount + “Maire de Kingstown”, Renner a déclaré que “En dehors de mon brouillard cérébral en convalescence, j’étais très excité de regarder l’épisode 201 avec ma famille à la maison.”

Le double nominé aux Oscars joue également Hawkeye dans les films “Avengers” de Marvel et a un rôle récurrent dans la franchise “Mission Impossible”.