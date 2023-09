Jeremy Renner revisite « le groupe incroyable de personnes » qui l’a aidé à se remettre de son accident

CNN

Jeremy Renner poursuit sa convalescence après son accident dévastateur de chasse-neige en janvier et remercie ceux qui l’ont aidé tout au long de son chemin.

La star de « Rennervations » a publié dans la partie Stories de son compte Instagram vérifié avant le week-end, montrant sa récente visite au Renown Regional Medical Center, un hôpital de Reno, Nevada.

« J’ai pu revoir le groupe incroyable de personnes qui m’ont sauvé la vie », a écrit Renner, 52 ans, sur une photo de lui posant au centre d’un groupe de personnes debout devant un écran affichant les mots « Bienvenue à nouveau ! »

Il a inclus deux autres photos avec des membres du personnel du centre médical, dont une à l’extérieur devant un panneau Renown.

Renner a été écrasé par un chasse-neige le jour du Nouvel An près de son domicile du Nevada alors qu’il tentait de déneiger un proche, et s’est cassé plusieurs os, dont huit côtes, une orbite, un genou et une épaule. Son foie a également été percé et un de ses poumons s’est effondré.

La semaine dernière, la star de « Hawkeye » a fait sa première apparition sur le tapis rouge depuis l’incident mettant sa vie en danger, pour la première de sa série Disney+ « Rennervations ».

Dans l’émission, lui et son équipe aident à remettre à neuf et à réutiliser des véhicules de service pour aider les communautés et les enfants dans le besoin.

Trois épisodes sont actuellement en streaming, et un quatrième, se déroulant en Inde, sera bientôt diffusé.