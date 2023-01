Jeremy Renner révèle qu'il s'est cassé plus de 30 os dans un accident de chasse-neige, dit "issu d'une tragédie pendant toute ma..."

Samedi, la star de Marvel, Jeremy Renner, a partagé une photo de sa séance de thérapie et a révélé qu’il s’était cassé plus de 30 os lors d’une grave blessure au chasse-neige. Il est allé sur Instagram et a partagé une mise à jour majeure sur la santé avec ses fans.

Partageant l’image de lui-même en train de s’étirer les jambes à la maison, la star hollywoodienne a écrit : “Les séances d’entraînement du matin, les résolutions ont toutes changé cette nouvelle année particulière… Né d’une tragédie pour toute ma famille, et s’est rapidement concentré sur un amour actionnable.”





Il a remercié tout le monde pour le soutien de leur amour et de leurs bénédictions. Renner a également révélé comment il se comporte après s’être cassé plus de 30 os. “Je tiens à remercier TOUT LE MONDE pour leurs messages et leur attention envers ma famille et moi… Beaucoup d’amour et d’appréciation à vous tous. Ces plus de 30 os brisés vont se réparer, se renforcer, tout comme l’amour et le lien avec la famille et les amis s’approfondissent. . Amour et bénédictions à vous tous”, a-t-il ajouté.

Selon Variety, un média basé aux États-Unis, l’accident de Renner s’est produit le 1er janvier après qu’il ait tenté d’aider à retirer la voiture d’un membre de la famille d’être coincée dans la neige. Le chasse-neige de l’acteur a fini par l’écraser et le blesser gravement. Après avoir reçu un coup à la poitrine et avoir subi des problèmes orthopédiques, Renner a dû subir deux interventions chirurgicales le lendemain. PistenBully ou Sno-Cat, une énorme machine de déneigement pesant au moins 14 330 livres, était le chasse-neige utilisé par l’acteur.

Dans une déclaration à la presse du 2 janvier, citée dans un rapport de Variety, la famille de Renner a déclaré qu’elle “voudrait exprimer sa gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, Truckee Meadows Fire and Rescue, Washoe County Sheriff, Reno City Mayor Hillary Schieve et les familles Carano et Murdock.” La famille a ajouté qu’ils étaient “extrêmement submergés et appréciaient l’effusion d’amour et de soutien de [Renner’s] Ventilateurs.”

Renner a reçu un énorme soutien de ses co-stars des Avengers en tant que membre de l’univers cinématographique Marvel, où il a joué Hawkeye pendant plus d’une décennie. Chris Evans, Chris Hemsworth, les frères Russo, Chris Pratt et d’autres ont envoyé leurs meilleurs vœux à Renner sur les réseaux sociaux après son accident. Selon un rapport de Deadline, un média basé aux États-Unis, Renner, deux fois nominé aux Oscars, est la vedette de la série de retour Paramount + Le maire de Kingstown et de la série Hawkeye de Marvel sur Disney + ainsi que les Avengers et le capitaine Films américains.

Pour les non-initiés, Renner a reçu une nomination aux Oscars du meilleur acteur en 2010 pour The Hurt Locker, et l’année suivante, pour The Town, il a reçu une nomination de second rôle. La deuxième saison de Mayor of Kingstown a été créée le 15 janvier sur Paramount +. Taylor Sheridan et Hugh Dillon sont les créateurs de la série. Renner a déjà joué dans Wind River – le drame de Sheridan en 2017. (Avec les entrées de l’ANI)



