Jeremy Renner révèle ce qui lui donne “de l’espoir” après un accident de chasse-neige

Jeremy Renner regarde du bon côté après son accident traumatique de chasse-neige.

L’acteur de Marvel est sur le chemin de la guérison après avoir failli être écrasé à mort en janvier par un chasse-neige qui pesait plus de 14 000 livres, et il a prouvé sur sa story Instagram que malgré tout, il réussit à rester positif.

Il a partagé une photo de la fonte des neiges à l’extérieur de sa maison avec un chemin clairement visible, sous-titré “Cette fonte apporte de l’ESPOIR… Et une nouvelle entrée dans ma maison semble-t-il .. Juste devant !?!?”

JEREMY RENNER A ESSAYÉ DE SAUVER LE NEVEU AVANT D’ÊTRE ÉCRASÉ DANS UN ACCIDENT DE DÉNEIGEMENT : RAPPORT DU SHERIFF

Sur la photo, on voit une maison avec des poutres en bois avec deux drapeaux américains affichés près de l’entrée. Des montagnes de neige sont empilées de chaque côté, mais, comme il l’a écrit, un large chemin a été creusé directement jusqu’à sa porte d’entrée lorsque la neige a fondu.

Lors de l’accident, Renner a subi de multiples blessures graves, mais au cours des semaines qui ont suivi, il a bénéficié d’un soutien considérable de la part de ses proches tout au long de son parcours de guérison.

Sa co-vedette de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, Evangeline Lilly, a fourni une mise à jour sur les progrès de Renner mercredi, qualifiant cela de “pur miracle”.

“J’étais juste chez Jeremy l’autre soir, et il était en fauteuil roulant”, a-t-elle déclaré lors d’une interview avec Access Hollywood.

JEREMY RENNER PARTAGE ‘ICU SPA MOMENT’ APRÈS UN ACCIDENT DE DÉNEIGEMENT: ‘MERCI MAMA’

“Je suis entré chez lui et… je me suis dit : ‘Pourquoi es-tu mobile ? Que se passe-t-il ?’ Je m’attendais à m’asseoir à son chevet et à lui tenir la main pendant qu’il gémissait et gémissait de douleur et qu’il était incapable de bouger. Il se retournait en riant avec ses amis.

Lilly et Renner ont d’abord travaillé ensemble dans le film de 2008 “Hurt Locker”.

Bien que Renner semblait être de bonne humeur, les experts médicaux ont noté que son accident aurait pu être mortel.

Le Dr Robert Glatter, professeur adjoint de médecine d’urgence à l’hôpital Lenox Hill de New York, a déclaré à Fox News Digital que même si le rétablissement de Renner se déroule bien, il devra probablement faire face à une route difficile avec une réadaptation approfondie et une douleur chronique potentielle.

D’autres co-stars des “Avengers”, dont Mark Ruffalo, ont également pris des nouvelles de leur ami blessé.

Lorsque Ruffalo a entendu la nouvelle de son collègue, il a demandé aux fans leurs pensées et leurs prières.

“Prière pour notre frère pour un rétablissement complet et rapide… S’il vous plaît, envoyez-lui la guérison”, a écrit Ruffalo sur son histoire Instagram en janvier.

Renner continue d’informer ses fans de son état, tout en partageant ses projets à venir sur lesquels il a travaillé avant l’accident de chasse-neige presque mortel – y compris “Rennervations” de Disney Plus et “Maire de Kingstown” de Paramount Plus.