Jeremy Renner rejoint Daniel Craig dans la suite de Netflix

Jeremy Renner continue son retour après son accident de chasse-neige et rejoint Daniel Craig dans la suite Netflix de Rian Johnson À couteaux tirés 3, Le journaliste hollywoodien a confirmé.

Renner rejoint les acteurs précédemment confirmés Glenn Close, Andrew Scott, Kerry Washington, Josh O’Connor et Cailee Spaeny dans le prochain film intitulé Wake Up Dead Man : Un mystère à couteaux tirés. Le scénariste-réalisateur Johnson est producteur, tout comme Ram Bergman.

Netflix a annoncé que le troisième film de la franchise suivrait un nouveau meurtre mystérieux dans un cadre qui n’a pas encore été divulgué et mettra en vedette une autre liste de suspects excentriques examinés par le détective de retour Benoit Blanc (Craig). La semaine dernière, Johnson a annoncé que la production du film devrait bientôt commencer.

Renner continue son retour dans la mêlée hollywoodienne après avoir été renversé par une chenillette à son domicile de Reno, Nevada, le 1er janvier 2023. Connu pour avoir joué Hawkeye dans l’univers cinématographique Marvel, l’acteur a filmé Maire de Kingstown un an après l’accident, avec le lancement de nouveaux épisodes de la série dramatique Paramount+ le mois prochain.

La première Couteaux sortis, de Lionsgate, est sorti en salles en 2019 et a récolté plus de 310 millions de dollars au box-office mondial. Il mettait en vedette un ensemble comprenant Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis et Christopher Plummer.

THR avait précédemment rapporté que Netflix avait payé plus de 450 millions de dollars pour deux suites. Son premier suivi, Oignon de verre : un mystère à couteaux tiréslancé sur le streamer en 2022 avec Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson et Dave Bautista parmi les membres de la distribution.

Date limite a été le premier à annoncer la nouvelle du casting de Renner.