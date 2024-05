Jeremy Renner réfléchit à l’expérience de mort imminente dans « Fallon »

Jeremy Renner est apparu sur Le spectacle de ce soir pour la première fois depuis qu’il a été impliqué dans un horrible accident de chasse-neige qui a nécessité un long processus de rétablissement. Renner, qui a admis qu’il était « assez amoché », se souvient que l’animateur Jimmy Fallon lui avait envoyé un texto aux soins intensifs pour lui dire « Mec, tu es à la mode! »

Fallon a demandé s’il était difficile de parler de l’accident et de sa guérison, mais Renner a répondu : « Non, je pense que c’est plutôt cathartique. Je pense que c’est une véritable guérison. Il a ajouté qu’il n’avait pas réalisé à quel point c’était devenu « l’histoire des autres comme c’était la mienne », y compris de toute sa famille.

Au cours de l’interview intense, Renner décrit avoir brisé 38 os en essayant d’empêcher un Sno-Cat en fuite d’écraser son neveu. « C’était brutal, mec », a-t-il déclaré à Fallon, ajoutant qu’une de ses jambes est désormais principalement en métal, tout comme la moitié de son visage et tout le côté droit de son dos. Malgré la douleur et le fait qu’un de ses yeux sortait de sa tête, Renner a déclaré qu’il savait qu’il était important de rester calme sur le moment.

« Il y a de merveilleuses leçons là-dedans, n’est-ce pas ? » » dit Renner. « Je veux dire, je peux continuer encore et encore sur ce qui s’est passé pendant les 45 minutes passées sur la glace, mais les véritables leçons à en tirer – il y a tellement de grands cadeaux à être testé jusqu’à ses limites, n’est-ce pas ? Vos limites physiques, vos limites spirituelles, vos limites émotionnelles. Je n’aurai pas de mauvaise journée pour le reste de ma vie. C’est impossible. Il y a ce cadeau.

Il a ajouté : « Mais aussi l’idée d’apprendre à ne pas paniquer et à se concentrer. Pour marcher, il faut poser un pied à terre puis un autre pied devant. Et puis tu marches. Tout comme respirer… je devais juste respirer. Si je n’avais pas respiré, je serais parti. Oubliez le globe oculaire, tout le titane et les os cassés. Cela n’a pas d’importance, n’est-ce pas ? Donc, y penser étape par étape, je pense, est un très bon rappel de ce que nous devrions tous regarder dans la vie.

L’accident de Renner a eu lieu en janvier dernier à son domicile du Nevada. Le Oeil de faucon L’acteur a été laissé dans un état critique, souffrant d’un traumatisme thoracique et d’autres blessures. Il a partagé sa longue convalescence sur les réseaux sociaux, informant ses fans tout au long du processus.

Après des mois de thérapie physique pour se remettre complètement de l’accident, Renner a admis qu’il était nerveux à l’idée de retourner au travail, mais il est revenu pour filmer la troisième saison à venir de Maire de Kingstowndont la première aura lieu le 2 juin. « J’espère que cela fonctionnera et que je pourrai VRAIMENT réussir cela pour notre production et, plus important encore, pour les fans », a-t-il écrit sur Instagram lors de son premier jour de retour sur le plateau.

Lors de son apparition sur Le spectacle de ce soirRenner a également joué quelques tours d’un jeu appelé « Egg Roulette » avec Fallon, qui consiste essentiellement à casser des œufs sur la tête.