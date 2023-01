Jeremy Renner raconte qu’il est rentré de l’hôpital alors qu’il se remet d’un horrible accident de chasse-neige

Jeremy Renner a révélé qu’il rentrait de l’hôpital dans un message partagé sur Twitter lundi.

Renner, 52 ans, a répondu à un tweet partagé par le compte Twitter “Maire de Kingstown” à propos de la première de la saison deux.

“Mike et Iris ont trouvé le calme parmi le chaos. La première de la saison 2 de #MayorOfKingstown est disponible MAINTENANT sur @paramountplus”, lit-on dans le tweet à côté des images fixes de l’émission.

“En dehors de mon brouillard cérébral en convalescence, j’étais très excité de regarder l’épisode 201 avec ma famille à la maison”, a répondu Renner.

JEREMY RENNER MANQUE SON “HAPPY PLACE” A LA SUITE DE GRAVES BLESSURES DUES À UN ACCIDENT DE PELLE À NEIGE

On ne sait pas quand Renner est sorti de l’hôpital, mais la deuxième saison de “Mayor of Kingstown” a été créée le 15 janvier. L’acteur joue le rôle de Mike McLusky dans le thriller.

Les représentants de Renner n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Lundi également, l’acteur “Avengers” a montré la vue enneigée qui lui “manque” pendant sa convalescence.

“Mon endroit heureux me manque”, a écrit Renner sous-titré une photo partagée sur son histoire Instagram.

Renner a été renversé par un snowcat le 1er janvier alors qu’il tentait de remorquer un véhicule coincé dans la neige chez lui au Nevada. L’acteur a été grièvement blessé dans l’accident du chasse-neige et a été transporté par avion à l’hôpital, où il a subi une intervention chirurgicale.

Renner a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques.

“Jeremy fait des progrès positifs et est éveillé, parle et de bonne humeur”, a déclaré le représentant de Renner à Fox News Digital à l’époque. “Il reste aux soins intensifs dans un état critique mais stable. Il est submergé par la démonstration d’amour et de soutien. La famille vous demande de continuer à penser pendant qu’il guérit avec ses proches.”

Renner a donné une mise à jour sur son parcours de rétablissement sur les réseaux sociaux. Récemment, il a montré un “moment spa ICU” qu’il a eu avec sa famille.

“Moment ICU Spa pour me remonter le moral. Merci maman, merci ma soeur, merci à tous pour vous, pour votre amour.”

Le Dr Robert Glatter, professeur adjoint de médecine d’urgence à l’hôpital Lenox Hill de New York, a déclaré à Fox News Digital que l’accident aurait pu être mortel et que, même si le rétablissement de Renner se déroule bien, il devra probablement faire face à une route difficile, à une réadaptation approfondie et à une maladie chronique potentielle. la douleur.

Glatter a déclaré à Fox News Digital que les progrès réalisés par Renner après avoir subi des blessures aussi graves sont “encourageants”, d’autant plus que l’accident aurait facilement pu être mortel.

“Se faire écraser par une machinerie lourde de près de 15 000 livres peut non seulement mettre la vie en danger, mais aussi mettre fin à sa vie”, a déclaré Glatter. “Le fait même que Renner ait survécu et fasse de bons progrès jusqu’à présent est certainement encourageant.”

Le médecin, qui a soigné des athlètes lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, s’est également demandé si Renner pourrait un jour revenir sur grand écran en tant que star de l’action.

“Le risque de douleur à long terme ou chronique résultant de l’ensemble de ses blessures [such as possible rib fractures, a potential sternal fracture and cardiac contusion] présente des défis permanents pour la réhabilitation », a-t-il déclaré.

“Cela dit, sa capacité à retourner au jeu sera déterminée par la progression de sa rééducation.”

Ashley Hume de Fox News Digital a contribué à ce rapport.