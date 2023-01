Jeremy Renner quitte la chirurgie après avoir subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques lors d’un accident: rapport

Jérémy Renner a subi un traumatisme contondant à la poitrine et des blessures orthopédiques à la suite d’un accident de chasse-neige “lié aux conditions météorologiques” le 1er janvier, selon un nouveau rapport.

Le magazine People a rapporté avoir reçu une déclaration du représentant de Renner, confirmant les blessures que la star de Marvel a subies dimanche.

“Nous pouvons confirmer que Jeremy a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques et a subi une intervention chirurgicale aujourd’hui, le 2 janvier 2023”, indique le communiqué, selon People. “Il est revenu de la chirurgie et reste dans l’unité de soins intensifs dans un état critique mais stable.

“La famille de Jeremy tient à exprimer sa gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, à Truckee Meadows Fire and Rescue, au shérif du comté de Washoe, au maire de Reno Hillary Schieve et aux familles Carano et Murdock”, poursuit le communiqué. “Ils sont également extrêmement submergés et apprécient l’effusion d’amour et de soutien de ses fans.”

Une source a déclaré lundi au magazine People que les blessures de Renner étaient « étendues ». Le “maire de Kingstown” et le représentant de la star de Marvel ont déclaré que Renner était dans “un état critique mais stable” et “recevait d’excellents soins”.

Renner a été blessé dans une zone près de Mt. Rose Highway, une route reliant le lac Tahoe, qui chevauche la frontière entre le Nevada et la Californie, et le sud de Reno. Le bureau du shérif du comté de Washoe (Nevada) a déclaré dimanche soir que Renner devait être transporté par hélicoptère vers un hôpital pour y être soigné.

Renner possède une maison dans le comté de Washoe, qui comprend Reno, et a déclaré au Reno Gazette Journal en 2019 qu’il avait choisi la région parce que Reno était la ville de la bonne taille pour lui, elle a des paysages majestueux et cela lui a permis, à lui et à sa famille, de skier fréquemment. .

Renner était la seule personne impliquée dans l’accident de dimanche, et le bureau du shérif a déclaré dans un communiqué de presse qu’il enquêtait.

« Vers 9 heures du matin le 1er janvier 2023, le bureau du shérif du comté de Washoe a répondu à une blessure traumatique dans la région de Mt. Rose Highway à Reno, Nevada », indique le communiqué.

« À leur arrivée, les députés se sont coordonnés avec le district de protection contre les incendies de Truckee Meadows et REMSA Health pour organiser le transport médical de M. Jeremy Renner via un vol de soins vers un hôpital de la région », a-t-il poursuivi. “M. Renner était la seule partie impliquée dans l’incident.”

Après la nouvelle, les stars ont envoyé leurs meilleurs vœux à Renner, 51 ans. L’acteur Josh Gad a tweeté : “Mon Dieu. Je prie pour @JeremyRenner et sa famille.”

Le réalisateur de “Guardians of the Galaxy” et nouveau coprésident de DC Studios, James Gunn, a écrit : “Mon cœur est avec @JeremyRenner.”

Renner joue Hawkeye, un membre de l’équipe de super-héros Avengers dans l’univers tentaculaire du cinéma et de la télévision de Marvel.

Il est deux fois nominé aux Oscars par intérim, marquant des hochements de tête consécutifs pour “The Hurt Locker” et “The Town”. La représentation par Renner d’un spécialiste de l’élimination des bombes en Irak dans “The Hurt Locker” en 2009 a contribué à faire de lui un nom connu.

“The Avengers” en 2012 l’a cimenté dans le cadre des grandes ambitions de narration de Marvel, avec son personnage apparaissant dans plusieurs suites et obtenant sa propre série Disney +, “Hawkeye”.

