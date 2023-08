Jeremy Renner partage un traitement de chambre hyperbare de haute technologie après un accident de chasse-neige presque mortel

Jeremy Renner partage une partie de la récupération en cours de son accident de chasse-neige presque mortel sur les réseaux sociaux.

Dimanche, la star des « Avengers » a partagé un selfie sur son histoire Instagram de lui assis sur une chaise avec un tube près de son visage.

Au-dessus de l’image, elle a écrit : « Chambre hyperbare, pression de 2 atmosphères, oxygène élevé, 2x par jour. »

Il a également partagé une photo de ses jambes assises au bord de la piscine pendant la journée ensoleillée, avec la légende « Suppléments de vitamine D ».

Le site Web de la FDA note que la thérapie fonctionne en respirant 100% d’oxygène à l’intérieur d’une chambre hyperbare où la « pression d’air à l’intérieur est élevée à un niveau supérieur à la pression d’air normale ».

« L’augmentation de la pression de l’air dans la chambre aide les poumons à collecter plus d’oxygène. Obtenir plus d’oxygène dans les tissus qui en ont besoin peut aider le corps à guérir et à combattre certaines infections », explique le site Web.

Les chambres d’oxygénothérapie hyperbare sont autorisées par la FDA à être utilisées pour une variété de troubles, y compris les blessures par écrasement, dont Renner a souffert plus tôt cette année.

Le 1er janvier, Renner a été transporté par avion dans un hôpital local de Reno, au Nevada, et a subi une intervention chirurgicale après avoir subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques lorsqu’il a été « complètement écrasé » par son snowcat PistenBully de 14 000 livres.

Il avait tenté d’aider un membre de la famille dont le véhicule était coincé dans la neige le premier jour de l’année, en utilisant le PistenBully. Après avoir réussi à déplacer la voiture, il est sorti du véhicule lorsqu’il a commencé à rouler de manière inattendue.

Renner a tenté de sauter dans le snowcat de 14 000 livres, mais a été écrasé, souffrant d’un traumatisme thoracique et de plus de 30 fractures, pour lesquelles il a subi plusieurs interventions chirurgicales.

En mai, la star de « Hawkeye » a partagé sur X, anciennement Twitter, qu’il travaillait sur le jogging avec un tapis roulant anti-gravité de haute technologie avec les conseils d’un entraîneur.

Il a également partagé une vidéo d’exercice sur Instagram, faisant des squats et d’autres mouvements.

« J’ai décidé de surmonter la douleur du progrès (ce maudit tibia brisé) et de prendre les nouvelles pièces pour un petit essai routier », a-t-il légendé le message.

« Le corps est miraculeux…. Même si je me sens comme le Tin Man, j’ai besoin d’huile pour toutes mes nouvelles articulations (hanches, genoux, chevilles, tibia, etc.). Encouragé après cet échauffement à continuer. (ne dites pas à mon PT ) », a-t-il ajouté avec un emoji riant.