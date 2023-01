Jeremy Renner partage son premier selfie depuis l’hôpital ; La star des Avengers a un message pour les fans après son accident presque mortel

L’acteur des Avengers, Jeremy Renner, a partagé son premier selfie depuis l’hôpital. Il semble qu’il soit stable maintenant. Eh bien, l’acteur a été renversé par un chasse-neige et a subi d’immenses blessures. Il a été transporté par avion à l’hôpital. Maintenant, il va mieux. L’accident s’est produit dimanche devant son domicile de Reno, dans le Nevada. Il a été écrasé par son propre chasse-neige qui pèse 6 500 kilos. Il semble qu’il ait subi un traumatisme thoracique et des blessures orthopédiques. Dans son premier post Insta, il a écrit qu’il était encore trop foiré pour taper mais a remercié tout le monde pour l’amour et les prières. Cela devrait soulager les fans.

Le gang des Avengers lui a envoyé des notes joyeuses. Chris Pratt a dit qu’il priait continuellement pour lui. Thor Chris Hemsworth lui a souhaité un prompt rétablissement. Captain America Chris Evans a dit qu’il était aussi dur que les ongles. Les frères Russo, Taika Waititi et Vanessa Hudgens ont également envoyé de l’amour. Il joue le rôle de Hawkeye dans Avengers.

Il semble que les voisins soient devenus alertes lorsqu’ils n’ont pas vu l’étoile qui déblayait la neige avec sa charrue. Le shérif local a déclaré qu’il avait toujours été un membre très utile de la communauté qui aidait à déblayer la neige. Il avait sorti la charrue pour déloger sa voiture qui s’était enlisée dans la neige abondante. Les États-Unis ont connu de nombreuses tempêtes de neige ces derniers temps. La star sera également vue dans la prochaine saison de Mayor Of Kingstown.

Jeremy Renner a également eu deux nominations aux Oscars dans sa carrière. Il a déjà été nominé pour le meilleur acteur pour The Hurt Locker en 2008. Il a également été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle pour In The Town en 2010. Quoi qu’il en soit, c’est bon de le voir se battre comme un champion. Espérons qu’il se remette bientôt !