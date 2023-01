Jeremy Renner partage sa première photo depuis son accident

La star de “Hawkeye” Jeremy Renner a remercié les sympathisants pour leurs “bons mots” dans son premier message sur les réseaux sociaux depuis son accident de déneigement le jour de l’An.

Dans un court message sur Instagram, où il a partagé un selfie reflétant des ecchymoses au visage, Renner a écrit : “Merci à tous pour vos gentils mots. Je (sic) suis trop foiré maintenant pour écrire. Mais je vous envoie tous de l’amour.”

Plus tôt mardi, Samantha Mast, la publiciste de Renner, a fourni plus de détails sur l’accident qui a conduit Renner à l’hôpital, affirmant que l’acteur se trouvait près de son domicile au Nevada, nettoyant les allées avant l’incident.

Renner déplaçait la neige de son allée dimanche, afin que les membres de sa famille puissent quitter sa résidence après avoir célébré les vacances ensemble, a ajouté son représentant. Des membres de la famille de Renner étaient avec lui lorsque l’accident s’est produit.

“Jeremy fait des progrès positifs et est éveillé, parle et de bonne humeur”, a déclaré Mast dans un nouveau communiqué publié mardi soir. “Il reste aux soins intensifs dans un état critique mais stable. Il est submergé par la démonstration d’amour et de soutien. La famille vous demande de continuer à penser pendant qu’il guérit avec ses proches.”

« UN ACCIDENT TRAGIQUE »

Le shérif du comté de Washoe, Darin Balaam, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que Renner avait été écrasé par son snowcat, un dispositif pour enlever la neige, après que la machine ait commencé à rouler alors qu’il n’était pas dans le siège du conducteur. Il a été blessé lors d’une tentative de retour dans le snowcat, a déclaré Balaam.

Balaam a ajouté que les autorités ne pensaient pas que Renner était en état d’ébriété lors de l’incident et l’ont qualifié “d’accident tragique”.

Un porte-parole de Renner a précédemment déclaré à CNN qu’il avait subi “un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques”.

L’acteur de 51 ans a jusqu’à présent subi deux interventions chirurgicales pour soigner ses blessures, a déclaré une source proche de l’acteur à CNN.

Le bureau du shérif du comté de Washoe a déclaré que l’incident s’était produit dans la région de Mount Rose Highway à Reno.

Les adjoints ont trouvé Renner blessé et ont coordonné son transport vers un hôpital de la région, a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué de presse, ajoutant que l’acteur était la seule personne impliquée dans l’accident.

Balaam a déclaré mardi que Renner était réveillé et parlait avec les premiers intervenants lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux de l’incident.

Lorsque Renner a été blessé, ses voisins ont porté secours et apporté des serviettes en attendant les premiers intervenants, a ajouté Balaam.

Le bureau du shérif du comté de Washoe est actuellement en possession du snowcat de Renner et l’analyse pour “exclure toute défaillance mécanique potentielle”, ce qui est une partie normale de l’enquête avec cette gravité des blessures, a déclaré Balaam.

Les autorités ne soupçonnent aucun acte criminel, a déclaré Balaam.

Au moment de l’accident, certaines parties de l’ouest du Nevada étaient couvertes de neige. La région de Reno a reçu environ 6 à 12 pouces de neige à des altitudes inférieures à 5 000 pieds entre le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An, et jusqu’à 18 pouces à des altitudes plus élevées, selon le Service météorologique national à Reno.

Renner a déjà partagé plusieurs vidéos et photos sur ses comptes de médias sociaux vérifiés le montrant dans des conditions enneigées, y compris une vidéo Instagram publiée il y a deux semaines dans laquelle l’acteur semble conduire un chasse-neige.

La famille de Renner a publié une déclaration lundi soir remerciant le personnel hospitalier et les premiers intervenants alors que l’acteur restait hospitalisé.

“La famille de Jeremy tient à exprimer sa gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui, à Truckee Meadows Fire and Rescue, au shérif du comté de Washoe, au maire de Reno Hillary Schieve et aux familles Carano et Murdock”, lit-on dans un communiqué de son porte-parole. “Ils sont également extrêmement submergés et apprécient l’effusion d’amour et de soutien de ses fans.”

Renner joue dans la série Paramount + “Maire de Kingstown” et est surtout connu pour son rôle de Hawkeye dans plusieurs films de Marvel Cinematic Universe.

Son co-vedette des “Avengers”, Mark Ruffalo, a demandé lundi des prières de soutien pour Renner.

“Prière pour notre frère @jeremyrenner pour un rétablissement complet et rapide”, a posté Ruffalo sur ses histoires Instagram. “S’il vous plaît, envoyez-lui la bonté de guérison.”