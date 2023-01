Jeremy Renner partage le «moment du spa ICU» après un accident de déneigement: «Merci maman»

Jeremy Renner a partagé un “moment ICU Spa” sur son histoire Instagram jeudi matin à la suite d’une blessure traumatique après un accident le jour du Nouvel An.

“Moment ICU Spa pour me remonter le moral. Merci maman, merci ma soeur, merci à tous pour vous, pour votre amour.”

On voit la star de Marvel se faire masser la tête tout en portant un filet à cheveux, un masque médical et allongée sur le lit d’hôpital.

Il semble que ce soit la sœur de Renner qui fournisse le “moment de spa”, alors qu’une voix se fait entendre en arrière-plan disant “tellement sexy”.

Avec les yeux de Renner à peine ouverts, il dit d’une voix faible, « c’est la première douche… certainement une semaine ou deux… dégoûtant !

Renner a été blessé dans une zone près de Mt. Rose Highway, une route reliant le lac Tahoe, qui chevauche la frontière entre le Nevada et la Californie, et le sud de Reno.

Le 1er janvier, des représentants de Renner ont confirmé que la star de Marvel avait été blessée dimanche.

“Nous pouvons confirmer que Jeremy a subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques et a subi une intervention chirurgicale aujourd’hui, le 2 janvier 2023”, indique le communiqué. “Il est revenu de la chirurgie et reste dans l’unité de soins intensifs dans un état critique mais stable.

Lors d’une conférence de presse le mardi 3 janvier, le shérif du comté de Washoe, Darin Balaam, a rappelé l’incident du jour de l’An lorsque les députés ont répondu aux informations faisant état d’une blessure traumatique juste avant 9 heures du matin.

Balaam a déclaré que la région du mont Rose avait reçu un mètre de neige la nuit précédente et que “plusieurs voitures” avaient été abandonnées pendant la nuit.

“Bien qu’il ne neigeait pas au moment de l’accident, l’autoroute du mont Rose était fermée”, a-t-il déclaré. Vers 9 h 30, les premiers intervenants sont arrivés. À 9 h 56, “M. Renner a été transporté par vol de soins” vers un hôpital.

Balaam a également décrit comment l’accident impliquant l’acteur de “Mission : Impossible” s’est produit. Per Balaam, un véhicule personnel de Renner, qui était conduit par un membre de la famille, est resté bloqué. Renner a ensuite récupéré son PistenBully, un snowcat de 14 000 livres.

Après avoir réussi à remorquer son propre véhicule hors de son allée, Renner est sorti de la chenillette et l’énorme dameuse a commencé à rouler. “Dans un effort pour arrêter le PistenBully qui roule, M. Renner a tenté de reprendre le siège du conducteur”, a déclaré Balaam. “Sur la base de notre enquête, c’est à ce stade que M. Renner est écrasé par le PistenBully.”

“Nous pensons que c’était un accident tragique”, a déclaré Balaam. “Cette enquête est en cours. Nous ne soupçonnons aucun acte criminel.”

La star de “Hawkeye” a partagé un selfie sur Instagram apparaissant blessé dans un lit d’hôpital mardi à la suite de sa blessure traumatique et a informé ses fans.

“Merci à tous pour vos aimables paroles”, a-t-il écrit. “Je suis trop foiré maintenant pour taper. Mais je vous envoie tous de l’amour.”

Suite à la nouvelle, les stars ont envoyé leurs meilleurs vœux à Renner, 51 ans, dont la co-vedette de Marvel Mark Ruffalo, l’acteur Josh Gad et le réalisateur de “Guardians of the Galaxy” et nouveau coprésident de DC Studios, James Gunn.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.